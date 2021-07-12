«Она чудесная»: Шепелев рассказал, за что полюбил Тулупову

Москва, 12 июля. Телеведущий Дмитрий Шепелев признался в любви своей избраннице Екатерине Тулуповой, рассказав, чем она его пленила.

Этот год стал особенным в жизни знаменитого шоумена: у него родился мальчик Тихон, и теперь Шепелев и Тулупова воспитывают троих наследников. На своей странице в Instagram телеведущий отметил, что очень радуется, когда поклонники пишут комплименты в адрес его возлюбленной. Он поблагодарил подписчиков, которые оставили «много теплых слов» Тулуповой.

«Хочу сказать, что тоже очень горжусь ей! Она потрясающе выглядит. Она чудесная, нежная, трогательная мама для нашего новорожденного малыша. И еще она ни на секунду не потеряла свое совершенно особое чувство юмора, которое я очень люблю», — написал он под снимком, на котором запечатлена Тулупова с ослепительной улыбкой.

Поклонники Шепелева не скупились на комплименты, отметив, что с Екатериной Дмитрий выглядит идеальной парой.

«Правильно говорят: красота человека светится изнутри. Но здесь, по моему мнению, и снаружи, и внутри все красиво. Счастья вам, вы оба гармоничные, красивые, с чувством юмора, как теперь знаем и у Кати он есть. Вы настоящие, душевные», — пишет одна из поклонниц. «Не перевелись еще у нас такие, как жены декабристов! Уважение и восхищение вашей Музе! Она чудесная!» — добавила другая. «Дмитрий, очень красивая Катерина у вас!» — отметила подписчица.

Ранее Шепелев признался, что всерьез задумывался об эмиграции в другую страну. Однако от переезда его остановили здравые рассуждения о поиске работы за границей. По словам телеведущего, он осознал, насколько ему будет сложно трудоустроиться, ведь сейчас в России работа приносит ему не только деньги, но и огромную радость. Если же возможность покинуть страну все-таки появилась бы, Шепелев хотел бы пожить в Италии, Великобритании или Калифорнии.