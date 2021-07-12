Пушков иронично оценил желание Зеленского привлечь к переговорам по Донбассу США

Берлин, 12 июля. Сенатор Алексей Пушков назвал причину, почему Владимир Зеленский хочет привлечь к переговорному процессу по Донбассу Вашингтон.

Вечером в понедельник по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть США частью «нормандского формата». Однако при этом он добавил, что возможное участие главы Белого дома Джо Байдена в переговорах по Донбассу на встрече с Меркель не обсуждалось, поскольку не хватило времени.

По его словам, вопрос участия Вашингтона в переговорах будет предметом обсуждения в «нормандском формате», если его участники будут «за». Зеленский также подчеркнул, что поговорит об этом с Байденом в ходе предстоящих двусторонних переговоров.

«Зеленский хочет привлечь США, поскольку уверен, что Вашингтон будет играть на его стороне», — прокомментировал данную новость председатель комиссии Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Во время встречи с Меркель в Германии, куда Зеленский прибыл с официальным визитом 11 июля, украинский президент сделал еще несколько громких заявлений по данному вопросу. В частности, он сообщил о необходимости оказывать давление на Россию, чтобы провести встречу лидеров «четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе.

Помимо этого он выдвинул предложение обсуждать в «нормандском формате» не только ситуацию в Донбассе, но и строительство российского газопровода «Северный поток — 2». По мнению украинского президента, строительство «СП-2» угрожает энергетической безопасности всей страны.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от северо-западного побережья России до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд стран ЕС. Вашингтон является противником «СП-2», так как хочет навязать Европе собственный сжиженный природный газ (СПГ). Украина в свою очередь боится потерять деньги из-за возможной остановки транзита российского газа через страну.