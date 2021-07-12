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Меркель считает недостаточным прогресс в разрешении конфликта в Донбассе

  /   Обновлено: 12 июля 2021 22:21
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Политика
Меркель считает недостаточным прогресс в разрешении конфликта в Донбассе
bundeskanzlerin.de

Берлин, 12 июля. Прогресса, достигнутого в рамках минских договоренностей, недостаточно для урегулирования конфликта на востоке Украины. Так считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Киев выразил готовность открыть пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе, однако «донецкие и луганские сепаратисты не сделали аналогичных согласований», заявила Меркель перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Необходима, с другой стороны, реализация в украинском праве «формулы Штайнмайера». Мы хотим в итоге выборов в Донбассе», отметила немецкий канцлер.

По словам Меркель, Украина «подвергается большому давлению». Последнее оказывается за счет «военных маневров и усиления российского военного присутствия вблизи украинских границ», заключила она.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Берлине с двухдневным рабочим визитом. В ходе своей поездки он намерен обсудить с немецкими властями возможность остановки строительства газопровода «Северный поток 2».

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украина меркель донбасс минские соглашения
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