Меркель считает недостаточным прогресс в разрешении конфликта в Донбассе

Берлин, 12 июля. Прогресса, достигнутого в рамках минских договоренностей, недостаточно для урегулирования конфликта на востоке Украины. Так считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Киев выразил готовность открыть пропускные пункты на линии соприкосновения в Донбассе, однако «донецкие и луганские сепаратисты не сделали аналогичных согласований», заявила Меркель перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Необходима, с другой стороны, реализация в украинском праве «формулы Штайнмайера». Мы хотим в итоге выборов в Донбассе», — отметила немецкий канцлер.

По словам Меркель, Украина «подвергается большому давлению». Последнее оказывается за счет «военных маневров и усиления российского военного присутствия вблизи украинских границ», заключила она.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Берлине с двухдневным рабочим визитом. В ходе своей поездки он намерен обсудить с немецкими властями возможность остановки строительства газопровода «Северный поток — 2».