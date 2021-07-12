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Джабаров усомнился в адекватности Зеленского после его слов об «СП-2»
Политика
Джабаров усомнился в адекватности Зеленского после его слов об «СП-2»
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 12 июля. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о связи «Северного потока — 2» с нормандским форматом в Совете Федерации сочли неуместными.

Украинский лидер на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что вопрос строительства «Северного потока 2» должен стать частью «нормандского формата». По его словам, газопровод несет в себе угрозу энергетической безопасности Украины.

«Мне кажется, что у Зеленского с головой не все в порядке. При чем тут коммерческий проект России с Германией и нормандский формат?» приводит РИА Новости слова первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

В разговоре с Зеленским Меркель оценила ситуацию на Донбассе. По ее словам, достигнутого прогресса в рамках минских договоренностей недостаточно для урегулирования конфликта.

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зеленский совфед джабаров
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