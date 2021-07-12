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Власти Афганистана заявили о ликвидации одного из главарей талибов

  /   Обновлено: 12 июля 2021 22:20
Происшествия
Власти Афганистана заявили о ликвидации одного из главарей талибов
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Кабул, 12 июля. Один из главарей запрещенного в России исламистского движения «Талибан»1 Азиз-Рахман был уничтожен в ходе авиаудара. Об этом сообщили в Министерстве обороны Афганистана.

Речь идет о высокопоставленном главаре талибов Азизе-Рахмане, известном по прозвищу «Азифа». Он был убит в результате авиационного удара ВВС Афганистана на территории уезда Алингар провинции Лагман. В ведомстве уточнили, что боевик имел отношение к убийствам мирных жителей и другим действиям террористического характера в провинции.

В настоящее время ситуация на территории Афганистана развивается в негативном для Кабула ключе. Силы движения «Талибан» совершают атаки на правительственные силы сразу по нескольким направлениям.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан терроризм талибан
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