Полиция бессильна: власти ЮАР мобилизовали армию для подавления массовых беспорядков

Претория, 12 июля. Правительство ЮАР направило национальную армию в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал для подавления массовых беспорядков.

Власти африканской страны пошли на чрезвычайные меры, поскольку после ареста экс-главы республики Джейкоба Зумы его сторонники вышли на стихийные митинги. Участники протеста устраивают погромы, жгут машины и перекрывают дороги.

В связи с этим активизировались криминальные элементы, в стране участились случаи грабежей, порчи имущества, а также наблюдаются систематические стычки между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов.

К примеру, активисты заблокировали трассу N3, сожгли 25 грузовиков и разграбили несколько гипермаркетов.

Некоторые владельцы магазинов взялись за оружие, чтобы защитить собственность от мародеров.

Group of mainly white armed citizens fire a barrage of rubber bullets to scare off large mass of looters in #Durban, #SouthAfrica pic.twitter.com/j9OUV2AJ8R