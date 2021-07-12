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Полиция бессильна: власти ЮАР мобилизовали армию для подавления массовых беспорядков
Весь мир
Полиция бессильна: власти ЮАР мобилизовали армию для подавления массовых беспорядков
Global Look Press  /  Артем Бадретдинов

Претория, 12 июля. Правительство ЮАР направило национальную армию в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал для подавления массовых беспорядков.

Власти африканской страны пошли на чрезвычайные меры, поскольку после ареста экс-главы республики Джейкоба Зумы его сторонники вышли на стихийные митинги. Участники протеста устраивают погромы, жгут машины и перекрывают дороги.

В связи с этим активизировались криминальные элементы, в стране участились случаи грабежей, порчи имущества, а также наблюдаются систематические стычки между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов.

К примеру, активисты заблокировали трассу N3, сожгли 25 грузовиков и разграбили несколько гипермаркетов.

Некоторые владельцы магазинов взялись за оружие, чтобы защитить собственность от мародеров.

На данный момент правоохранители смогли задержать около 219 человек, 6 южноафриканцев погибли во время протестов. Президент республики Сирил Рамафоса забил тревогу. Он призвал людей оставаться дома и не поддаваться на провокации.

Ранее власти обвинили Зуму в неуважительном отношении к суду. Вскоре он явился с повинной в полицию. Экс-президента приговорили к 15 месяцам лишения свободы, которые он будет отбывать в родной для него провинции Квазулу-Натал.

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