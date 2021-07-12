Nord Stream AG на десять дней остановит прокачку газа по ниткам «Северного потока»

Москва, 12 июля. Транспортировка газа по трубопроводу «Северный поток» приостанавливается сроком на 10 дней. Причиной этому служит плановое техническое обслуживание.

Временная приостановка прокачки газа приостановлена из-за планового технического обслуживания, в рамках которого будут протестированы новые компоненты для более безопасной эксплуатации газопровода. Подчеркивается, что временная приостановка работы была заранее согласована со всеми партнерами.

Ранее в Минэкономики Германии заявили, что газпровод Nord Stream AG имеет всю необходимую сертификацию для продолжения строительства. С точки зрения эксплуатирования трубопровода будет содействовать Федеральное сетевое агентство.