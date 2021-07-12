Первый канал проведет трансляцию открытия Олимпиады в Токио

Токио, 12 июля. Зрители Первого канала смогут увидеть церемонию открытия летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио. Трансляция спортивного события будет доступна на телеканале.

Начало трансляции запланировано на 23 июля в 14:00 по московскому времени. Соответствующее сообщение распространила дирекция общественных связей телеканала.

Летняя Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. В состав российской сборной на Игры вошли 335 спортсменов, включая 185 женщин и 150 мужчин. В качестве знаменосцев выбраны олимпийские чемпионы Софья Великая и Максим Михайлов.

Спортивные состязания будут проходить с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Все объекты, в которых будут проходить соревнования, должны быть заполнены не более чем на 50%.