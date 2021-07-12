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Финские археологи нашли останки родившей после смерти девушки
Технологии
Финские археологи нашли останки родившей после смерти девушки
pixabay.com

Хельсинки, 12 июля. Археологи из Университета Оулу в Финляндии обнаружили останки беременной женщины, погребенной в начале XIX века. Исследователи выяснили, что «роды» у женщины произошли в гробу.

Частичное посмертное выдавливание плода произошло через несколько дней после смерти в результате повышения давления брюшных газов в процессе разложения. Это явление считается довольно редким, с началом использования консервирующих и дезинфицирующих химических веществ такие случаи стали встречаться еще реже, говорится в статье, опубликованной International Journal of Osteoarchaeology.

Археологи выяснили, что останки принадлежат 24-летней финке Шарлотте Бьернрам. Она умерла в 1808 году от некоего воспаления, тело захоронили только спустя 5,5 месяца после смерти.

Международная группа ученых ранее обнаружила захоронения людей с «модифицированной» внешностью в Габоне. Археологи заметили изменения в ротовой полости останков.

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финляндия археологи роды
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