Финские археологи нашли останки родившей после смерти девушки

Хельсинки, 12 июля. Археологи из Университета Оулу в Финляндии обнаружили останки беременной женщины, погребенной в начале XIX века. Исследователи выяснили, что «роды» у женщины произошли в гробу.

Частичное посмертное выдавливание плода произошло через несколько дней после смерти в результате повышения давления брюшных газов в процессе разложения. Это явление считается довольно редким, с началом использования консервирующих и дезинфицирующих химических веществ такие случаи стали встречаться еще реже, говорится в статье, опубликованной International Journal of Osteoarchaeology.

Археологи выяснили, что останки принадлежат 24-летней финке Шарлотте Бьернрам. Она умерла в 1808 году от некоего воспаления, тело захоронили только спустя 5,5 месяца после смерти.

Международная группа ученых ранее обнаружила захоронения людей с «модифицированной» внешностью в Габоне. Археологи заметили изменения в ротовой полости останков.