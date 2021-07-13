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Иммунолог на «боксерском» примере объяснил, чем отличаются российские вакцины
Общество
Иммунолог на «боксерском» примере объяснил, чем отличаются российские вакцины
Федеральное агентство новостей  / 


Известный российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил принцип работы российских вакцин от коронавируса. Он рассказал о действии «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

«Спутник V» — эта вакцина, которая показывает, как надо бороться с коронавирусом, если он попадет в организм. <...> «КовиВак» — убитая вакцина, как манекен, который повесили и боксер просто его лупит», — пояснил специалист.

Российская вакцина «ЭпиВакКорона» работает по другому принципу. Она подходит для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

«ЭпиВакКорона» — это уже даже не манекен, а отдельные куски от этого манекена, которые на коврике валяются. Вот наша иммунная система — это боксер, который вышел на ринг, по обломкам манекена попрыгал и сказал: «Я тренировку закончил и пошел домой, поставьте мне галочку, что я вакцинировался», — сказал Болибок. 

При этом он подчеркнул, что ни одна вакцина в мире не способна на 100% защитить организм от коронавируса. 

«Какой бы вакциной вы не привились, шанс всегда есть заболеть. Для этого, кстати, используются варианты ревакцинации, то есть один-два раза вакцина вводится. Иммунитет будет не очень сильный, а если еще раз вакцинироваться через полгода-год, то иммунитет повышается», — отметил собеседник ФАН.

Диетолог Марият Мухина ранее подчеркнула, что после прививки от коронавируса лучше несколько дней придерживаться особого режима питания. Некоторые продукты могут спровоцировать в организме выработку ненужных антител.

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