Война группировок: ливийские банды продолжают борьбу за влияние на фоне перемирия

Триполи, 12 июля. Вооруженные столкновения вспыхнули накануне в городе Аз-Завия. Участниками конфликта стали члены группировок «Аль-Фар» с одной стороны, а также «Аль-Кабават» и «Аль-Касаб» с другой.

Боевые действия развернулись на дороге, ведущей к нефтеперерабатывающему заводу, и в расположенном неподалеку районе Ар-Ракина. Информацию подтвердили источники в службах безопасности города, сообщает издание Al Ain Al Ikhbaria.

Правоохранители на условиях анонимности рассказали, что столкновения произошли в результате разногласий между боевиками формирований «Аль-Фар» и «Аль-Кабават». Первое возглавляет Мухаммад Бахрун, известный своими связями с «Братьями-мусульманами» (запрещена в РФ) и лояльностью Анкаре. Вторым руководит боевик под позывным Руби.

По словам очевидцев, местных граждан охватила паника из-за звуков стрельбы и разрыва снарядов. В результате столкновений несколько домов повреждены, а жители ряда кварталов остались без интернета.

Приостановить бои удалось лишь после вмешательства местных старейшин. Однако получится ли сохранить перемирие — неизвестно.

Продолжающийся конфликт

Несколько районов, расположенных к западу от Триполи, уже больше месяца погружены в хаос. Группировки ведут войну за влияние, контроль потоков контрабанды, торговлю людьми и наркотиками.

В начале июня ожесточенные бои разгорелись в Аль-Аджилате. Группировка Мухаммада Бахруна ворвалась в город, где встретила сопротивление местного вооруженного отряда Мухаммада Бараки, известного по прозвищу Аш-Шалфух.

Столкновения с применением среднего и тяжелого оружия шли на протяжении трех недель. Перестрелки сопровождались грабежами и разбоями. Бандиты сожгли полицейский участок, напали на бывший штаб службы безопасности. Из ведомственных учреждений они вынесли все имущество.

Конфликт унес жизни ряда боевиков. Жертвами стали и мирные граждане. Городу нанесен материальный ущерб, сгорело несколько частных домов.

Дальнейшая эскалация в Аз-Завии стала результатом вовлечения новых участников в противостояние. «Аль-Фахара» и «Аммар Белкур» — два крупнейших бандформирования региона. Первое объединилось с «Аль-Фар», второе примкнуло к «Аль-Кабават» в войне за передел влияния в городе.

Военачальник боевиков

Поход на Аль-Аджилат организовал самый разыскиваемый в Ливии бандит — Мухаммад Бахрун по кличке Беглец. Он же — один из виновников нынешнего неспокойствия в Аз-Завии. Боевик возглавляет наиболее мощное бандформирование в городе.

На Бахруна за последние 10 лет заведено немало уголовных дел. Самое тяжкое из преступлений, в которых его обвиняют, — сотрудничество с террористами из запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 (ИГ1). Отношения поддерживались до краха экстремистской ячейки в Сабрате.

В 2017 году Генеральная прокуратура объявила Бахруна в розыск. Несмотря на это, Министерство внутренних дел бывшего Правительства национального единства (ПНС) назначило его главой Управления уголовного розыска в Аз-Завии, тем самым укрепив авторитет боевика в регионе.



Вопреки Женеве

Ситуация к западу от Триполи усугубляется тем, что боевики получают помощь со стороны некоторых стран, в частности Турции. Вооруженный хаос при внешней поддержке происходит несмотря на действующий режим прекращения огня и договоренности о роспуске группировок.

Федеральное агентство новостей /

Женевское соглашение, подписанное в октябре 2020 года, предусматривало немедленное составление списков всех незаконных формирований, находящихся на территории Ливии. После сбора информации о лидерах, оснащении, численности и местонахождении, планировалось их разоружение, а затем и индивидуальная интеграция в государственные ведомства. Бывшие бандиты после обязательной переподготовки должны, по замыслу политиков, стать военнослужащими и полицейскими.

Прошло более полугода, однако швейцарский механизм не сработал. Вопрос присутствия бандформирований на западе страны так и не решен и по-прежнему вызывает тревогу.

1 Организация запрещена на территории РФ.