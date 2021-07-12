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Поджоги и массовые беспорядки: к чему привело тюремное заключение экс-главы ЮАР
Весь мир
Поджоги и массовые беспорядки: к чему привело тюремное заключение экс-главы ЮАР
Global Look Press  / 

Претория, 12 июля. Тюремное заключение экс-главы ЮАР Джейкоба Зумы привело к массовым беспорядкам в африканской республике.

Ранее Зума признал вину в неуважительном отношении к суду, сдался властям и отправился отбывать наказание в родную провинцию Квазулу-Натал. Бывшего президента обвиняют в многочисленных преступлениях, в числе которых коррупция по делу о госзакупках, изнасилованиях, а также непредоставление деклараций о доходах.

Поджоги и массовые беспорядки: к чему привело тюремное заключение экс-главы ЮАР
Федеральное агентство новостей  / 

Продолжительное время Зума затягивал следствие и игнорировал просьбы суда явиться для дачи показаний. В этом ему помогала команда профессиональных юристов. Однако сейчас отработанная схема дала сбой. Бывшего лидера ЮАР приговорили к 15 месяцам лишения свободы за отказ явиться на слушание. Расследование по его делу продолжается.

Перед задержанием около пяти дней сторонники экс-президента дежурили возле его резиденции. Когда за ним приехала полиция, южноафриканцы устроили массовые беспорядки.

Правоохранители и представители власти призвали протестующих ограничить масштаб митингов и успокоиться.

«Мы понимаем гнев людей. Как страна и провинция мы оказались в уникальной ситуации. Однако мы призываем тех, кто протестует, делать это мирными средствами и избегать насилия и разрушений», — заявил глава правительства штата Сихле Зикалала.

Однако протестующие проигнорировали эту просьбу, более того, они перекрыли платную трассу N3, связывающую крупнейший город и важнейший экономический порт провинции Квазулу-Натал Дурбан с торговым центром страны — регионом Гаутенг. А также митингующие сожгли 25 грузовиков и разграбили несколько гипермаркетов.

Некоторые разгневанные владельцы магазинов собираются в группы и атакуют мародеров при помощи боевого оружия или коктейлей Молотова.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают пожар в одной из южноафриканских тюрем. Часть комментаторов предположила, что многие заключенные погибли во время возгорания, другие утверждают, что это специально спланированный побег.

Полиция уже арестовала около 219 человек. Сообщается о 6 погибших во время протестов. Правоохранители также пытаются предотвратить расхищение торговых точек.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал людей к спокойствию, а фонд Джейкоба Зумы отказался осудить насилие и беспорядки, назвав их «праведным гневом».

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протесты юар
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