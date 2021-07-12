Поджоги и массовые беспорядки: к чему привело тюремное заключение экс-главы ЮАР

Претория, 12 июля. Тюремное заключение экс-главы ЮАР Джейкоба Зумы привело к массовым беспорядкам в африканской республике.

Ранее Зума признал вину в неуважительном отношении к суду, сдался властям и отправился отбывать наказание в родную провинцию Квазулу-Натал. Бывшего президента обвиняют в многочисленных преступлениях, в числе которых коррупция по делу о госзакупках, изнасилованиях, а также непредоставление деклараций о доходах.

Федеральное агентство новостей /

Продолжительное время Зума затягивал следствие и игнорировал просьбы суда явиться для дачи показаний. В этом ему помогала команда профессиональных юристов. Однако сейчас отработанная схема дала сбой. Бывшего лидера ЮАР приговорили к 15 месяцам лишения свободы за отказ явиться на слушание. Расследование по его делу продолжается.

Перед задержанием около пяти дней сторонники экс-президента дежурили возле его резиденции. Когда за ним приехала полиция, южноафриканцы устроили массовые беспорядки.

WATCH: Zulu regiments singing traditional war songs at the gates of the home of former President Jacob Zuma. They are led by Inkosi Bhekumuzi Zuma of the Zuma clan of Nkandla which the former president falls under. The Inkosi & leader of the regiments are carrying guns. @IOL pic.twitter.com/hIpiSGFAf4 — Sihle Mavuso (@NewsBotZA) July 1, 2021

Правоохранители и представители власти призвали протестующих ограничить масштаб митингов и успокоиться.

«Мы понимаем гнев людей. Как страна и провинция мы оказались в уникальной ситуации. Однако мы призываем тех, кто протестует, делать это мирными средствами и избегать насилия и разрушений», — заявил глава правительства штата Сихле Зикалала.

Однако протестующие проигнорировали эту просьбу, более того, они перекрыли платную трассу N3, связывающую крупнейший город и важнейший экономический порт провинции Квазулу-Натал Дурбан с торговым центром страны — регионом Гаутенг. А также митингующие сожгли 25 грузовиков и разграбили несколько гипермаркетов.

Некоторые разгневанные владельцы магазинов собираются в группы и атакуют мародеров при помощи боевого оружия или коктейлей Молотова.

Group of mainly white armed citizens fire a barrage of rubber bullets to scare off large mass of looters in #Durban, #SouthAfrica pic.twitter.com/j9OUV2AJ8R — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) July 12, 2021

Пользователи социальных сетей активно обсуждают пожар в одной из южноафриканских тюрем. Часть комментаторов предположила, что многие заключенные погибли во время возгорания, другие утверждают, что это специально спланированный побег.

Полиция уже арестовала около 219 человек. Сообщается о 6 погибших во время протестов. Правоохранители также пытаются предотвратить расхищение торговых точек.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал людей к спокойствию, а фонд Джейкоба Зумы отказался осудить насилие и беспорядки, назвав их «праведным гневом».