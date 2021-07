Поджоги и массовые беспорядки: к чему привело тюремное заключение экс-главы ЮАР

Претория, 12 июля. Тюремное заключение экс-главы ЮАР Джейкоба Зумы привело к массовым беспорядкам в африканской республике.

Ранее Зума признал вину в неуважительном отношении к суду, сдался властям и отправился отбывать наказание в родную провинцию Квазулу-Натал. Бывшего президента обвиняют в многочисленных преступлениях, в числе которых коррупция по делу о госзакупках, изнасилованиях, а также непредоставление деклараций о доходах.

Федеральное агентство новостей /

Продолжительное время Зума затягивал следствие и игнорировал просьбы суда явиться для дачи показаний. В этом ему помогала команда профессиональных юристов. Однако сейчас отработанная схема дала сбой. Бывшего лидера ЮАР приговорили к 15 месяцам лишения свободы за отказ явиться на слушание. Расследование по его делу продолжается.

Перед задержанием около пяти дней сторонники экс-президента дежурили возле его резиденции. Когда за ним приехала полиция, южноафриканцы устроили массовые беспорядки.

WATCH: Zulu regiments singing traditional war songs at the gates of the home of former President Jacob Zuma. They are led by Inkosi Bhekumuzi Zuma of the Zuma clan of Nkandla which the former president falls under. The Inkosi & leader of the regiments are carrying guns. @IOL pic.twitter.com/hIpiSGFAf4