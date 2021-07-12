Подросток получил ожоги во время операции по удалению родинок в петербургской клинике

Санкт-Петербург, 12 июля. Школьник получил ожоги различной степени тяжести на запланированной операции.

Мать пострадавшего рассказала, что у ее сына есть несколько родинок, которые существенно мешали ему жить. Ребенок боялся задеть образования на теле причинить себе вред. Также он должен был пройти операцию по удалению пупковой грыжи. Врачи предложили женщине совместить две операции, и та дала свое согласие.

Хирурги обработали невус на голове юноши антисептиком, который загорелся во время соприкосновения с электрокоагулятором. На следующий день стало известно, что подросток получил ожоги на подбородке, груди и ушах.

Тогда опекун обратилась в Следственный комитет с заявлением. Правоохранители уже проверяют все обстоятельства инцидента и позднее примут процессуальное решение.

Врачи Томского НИИ кардиологии первыми в стране провели уникальную операцию. Они заменили своему пациенту протез трикуспидального клапана сердца.