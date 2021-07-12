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Белоруссия задержала всех глав террористических ячеек

  /   Обновлено: 12 июля 2021 21:20
Политика
Белоруссия задержала всех глав террористических ячеек
pixabay.com

Минск, 12 июля. Правоохранительные органы Белоруссии раскрыли и задержали глав всех террористических ячеек в стране. Об этом сообщает телевидение республики.

Задержанные главари террористических бандформирований в данное время уже дают признательные показания правоохранителям по факту содеянного. Об этом рассказали на белорусском телевидении со ссылкой на заявление Комитета государственной безопасности (КГБ) страны.

Ранее экс-разведчица КГБ Елена Вавилова, 23 года проработавшая под личиной простой американки, рассказала о нескольких секретах своего шпионского прошлого. В частности она рассказала, что агентам под прикрытием лучше учить два иностранных языка.

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белоруссия терроризм кгб
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