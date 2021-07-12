Решетова стала артисткой лейбла Black Star после разрыва с Тимати

Москва, 12 июля. Экс-возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова заявила о сотрудничестве с Black Star. В прошлом году музыкант покинул лейбл, который создал с друзьями еще в нулевых.

После разрыва с рэпером Решетова активно занялась своей карьерой. Модель стала ведущей шоу «Ты — топ-модель на ТНТ», а затем неожиданно запела. В июне она представила трек под названием «Без него». На экс-возлюбленную Тимати тут же налетели хейтеры, которые едко высмеяли звезду и напророчили ей будущее Ольги Бузовой. Решетова не стала молчать и на своей странице в Instagram заявила, что не претендует на звание «артиста».

«Мой второй трек «Без него» не раскрывает каких-либо ярких вокальных данных и также без претензии на бесконечные стримы. Но тут была цель в другом. Музыка — это же про эмоции», — объяснила модель.

Однако на днях выяснилось, что от музыкальной карьеры Решетова отказываться не собирается. Один из подписчиков бывшей избранницы Тимати напрямую спросил ее о сотрудничестве с Black Star. Модель не стала отпираться и призналась, что записывать песню ей действительно помогал лейбл.

Пока Решетова штурмует шоу-бизнес, ее бывший возлюбленный развлекается с участницей «Холостяка». Однако в поездке к лазурным берегам Тимати сопровождала не победительница шоу, а другая красавица. Поклонники музыканта выяснили, что он улетел на Мальдивы в компании Адель Вейгель.