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Мужчина обстрелял свою супругу в магазине под Волгоградом
Происшествия
Мужчина обстрелял свою супругу в магазине под Волгоградом
pixabay.com

Волгоград, 12 июля. Женщине, на которую набросился с пистолетом муж, удалось выжить.

В одном из магазинов в Новоаннинском районе на улице Советской под Волгоградом мужчина с пистолетом набросился на свою супругу. Женщина работала в магазине продавцом.

По данным сотрудников правоохранительных органов. мужчина ворвался в магазин и был не в себе. Он достал пистолет и начал стрелять из него в супругу. По предварительной информации, пострадавшая выжила.

После содеянного злоумышленник сбежал с места происшествия. Позже правоохранители обнаружили его труп с пулевым ранением. Обстоятельства смерти мужчины уточняются.

Один человек погиб и 13 пострадали в результате стрельбы, которая произошла в Аризоне в США.

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