Премьера фильма «Спенсер» о принцессе Диане состоится на Венецианском кинофестивале

, 12 июля. Мировая премьера биографической драмы «Спенсер» о последних годах жизни Леди Ди состоится на 78-м Венецианском кинофестивале. Международный смотр будет идти с 1 по 11 сентября.

Режиссером фильма стал чилиец Пабло Ларраин. Сценарий написал автор «Табу» и «Острых козырьков» Стивен Найт. Действие картины будут разворачиваться в 90-е годы, когда принцесса Диана принимает решение о разводе с принцем Чарльзом после 15 лет брака. Любимицу миллионов британцев Леди Ди сыграла звезда саги «Сумерки» Кристен Стюарт.

Когда продюсеры только объявили актерский каст, на просторах Сети разгорелись бурные обсуждения о кандидатуре Стюарт на главную роль. Хейтеры, однако, изменили свое мнение, увидев снимки актрисы в образе принцессы Дианы.

Биографическую драму об одном из самых громких событий в истории британской монархии покажут на кинофестивале в Венеции. Международный смотр пройдет с 1 по 11 сентября. Кроме того, во внеконкурсную программу фестиваля попал фантастический блокбастер Дени Вильнева «Дюна».