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Девушка умерла после жесткого секса с экс-полицейским в Саранске
Происшествия
Девушка умерла после жесткого секса с экс-полицейским в Саранске
Невские Новости  /  Александра Лашко

Саранск, 12 июля. С разрывом прямой кишки и другими тяжелыми травмами в больницу поступила жительница Саранска. Врачам не удалось ее спасти.

Врачи не смогли спасти 21-летнюю жительницу Саранска. Выяснилось, что пострадавшая получила серьезные травмы, когда занималась сексом со своим молодым человеком. Мужчина старше ее 15 лет и раньше работал в правоохранительных органах.

У девушки были зафиксированы разрыв прямой кишки, половых органов и травма живота. Ее партнер рассказал, что вступил с ней в интимные отношения по обоюдному согласию. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Пьяный подросток в Костроме приставал к проходящим мимо девушкам, за что на него написали семь заявлений в полицию, сообщил сайт 360tv.ru.

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смерть секс саранск
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