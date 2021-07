Группа Twenty One Pilots сняла клип Saturday по мотивам фильма «Титаник»

Лос-Анджелес, 12 июля. Американская рок-группа Twenty One Pilots выпустила новый клип на песню Saturday. При создании ролика музыканты явно вдохновлялись фильмом Джеймса Кэмерона «Титаник».

Режиссером клипа стал Эндрю Донохо. Он неоднократно сотрудничал с коллективом, создавая для них музыкальные видео к песням Heathens, Levitate, Heavydirtysoul, Nico and the Niners и The Hype.

Новый ролик на трек Saturday, который вошел в последний альбом группы под названием Scaled and Icy, вдохновлен культовым фильмом «Титаник» Джеймса Кэмерона. В начале видео музыканты выступают на рыбацком судне, дрейфующем среди льдов. Гостям и самим участникам Twenty One Pilots приходится спасаться с корабля, когда он терпит крушение. Однако в отличие от фильма Кэмерона история в клипе заканчивается куда оптимистичнее.

