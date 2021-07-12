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Группа Twenty One Pilots сняла клип Saturday по мотивам фильма «Титаник»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 21:05
Общество
Группа Twenty One Pilots сняла клип Saturday по мотивам фильма «Титаник»
Global Look Press  /  Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 12 июля. Американская рок-группа Twenty One Pilots выпустила новый клип на песню Saturday. При создании ролика музыканты явно вдохновлялись фильмом Джеймса Кэмерона «Титаник».

Режиссером клипа стал Эндрю Донохо. Он неоднократно сотрудничал с коллективом, создавая для них музыкальные видео к песням Heathens, Levitate, Heavydirtysoul, Nico and the Niners и The Hype.

Новый ролик на трек Saturday, который вошел в последний альбом группы под названием Scaled and Icy, вдохновлен культовым фильмом «Титаник» Джеймса Кэмерона. В начале видео музыканты выступают на рыбацком судне, дрейфующем среди льдов. Гостям и самим участникам Twenty One Pilots приходится спасаться с корабля, когда он терпит крушение. Однако в отличие от фильма Кэмерона история в клипе заканчивается куда оптимистичнее.

На днях новый клип представил лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Режиссером музыкального ролика на песню «Масала Доса» выступил Сергей Дебижев. С момента публикации видео набрало почти 60 тысяч просмотров и более 6 тысяч лайков.

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музыка клип титаник twenty one pilots
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