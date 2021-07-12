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Актриса Марго Робби планирует отдохнуть от образа Харли Квинн

  /   Обновлено: 12 июля 2021 21:04
Общество
Актриса Марго Робби планирует отдохнуть от образа Харли Квинн
Кадр из фильма «Отряд самоубийц»  /  PD

Лос-Анджелес, 12 июля. Знаменитая актриса Марго Робби не знает, когда снова снимется в кинопроекте в образе суперзлодейки из вселенной DC Comics Харли Квинн.

Поклонники увидят возлюбленную Джокера в исполнении Робби в готовящейся к выходу ленте «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Актриса не смогла ответить, когда снова воплотит на экране этого персонажа.

Кинозвезда планирует отдохнуть от образа Харли Квинн, поскольку съемки «Хищных птиц» и сиквела «Отряда самоубийц» стояли рядом. В результате Робби пришлось длительное время поддерживать образ суперзлодейки, что было нелегко, пишет Entertainment.

По словам актрисы, она не знала о судьбе Харли Квинн в «Лиге справедливости» Зака Снайдера. В эпилоге ленты Бэтмен сказал, что героиня «умерла у него на руках», однако этот сценарный ход не удивил Робби.

Марго Робби сыграет главную роль в фильме о кукле Барби. Режиссером ленты выступит Грета Гервиг.

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