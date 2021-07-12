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Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Курбатова прооперировали
Происшествия
Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Курбатова прооперировали
wikipedia.org  /  council.gov.ru / CC BY 4.0

Кисловодск, 12 июля. Врачи сделали операцию мэру города Кисловодска Александру Курбатову. Он получил серьезную травму после падения с электросамоката.

Курбатов повредил ключицу после неудачного падения со средства индивидуальной мобильности. Как только его состояние стабилизировалось, стало доступно хирургическое вмешательство. После операции медики отмечают положительную динамику в состоянии градоначальника Кисловодска.

Глава Кисловодска Андрей Курбатов упал с электросамоката 12 июля. Он находился в тяжелом состоянии, врачам пришлось ввести градоначальника в искусственную кому. Его доставили в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

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