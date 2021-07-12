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Названы семь русских слов, которые без перевода понимают иностранцы
Общество
Названы семь русских слов, которые без перевода понимают иностранцы
pixabay.com

Нью-Йорк, 12 июля. Блогер, пишущий о Нью-Йорке, составила список русских слов, которые во всем мире понимают без перевода.

В Соединенных Штатах много хвойных лесов и в английском языке есть слова для их обозначения, однако американцам приглянулось русское слово «тайга». Его они произносят с ударением на первый слог, пишет блогер в своем дзен-канале «50 оттенков Нью-Йорка». Русское слово практически вытеснило из обихода американцев родные обозначения.

В США борщ считается исконно русской едой. В Аппалачах есть район «Борщовый пояс», где всегда можно заказать это блюдо.

«Его основали эмигранты из России вскоре после революции... кухня напоминала о родных местах — в ресторанах всегда можно было заказать борщ», — пишет блогер.

Слово «бабушка» известно во всем мире, уверена автор канала. Ударение иностранцы обычно ставят на второй слог и представляют ее как пожилую женщину в повязанном платочке. В США есть кафе с таким название, предположительно, с традиционными русскими блюдами.

Жители США абсолютно уверены, что русские произносят «на здоровье» именно во время застолья а качестве тоста. Блогер считает, что американское «cheers» звучит не хуже.

В Америке словом «товарищ» называют только что приехавшего русского, который не успел освоиться в стране.

«Уполномоченных, которых назначил американский президент, тут неофициально называют словом «царь»«, — пишет блогер.

Скорее всего это сленг, признается автор, однако в америке так величают всех людей, облеченных властью.

Матрешка неизменно ассоциируется с Россией, американцы используют этот образ при создании сувениров и в дизайне.

«Дизайнеры Apple даже придумали стильные чехлы в виде матрешки», — отметила автор канала.

Американский блогер, переехавший жить в Россию поделился страхами, которые испытывают его соотечественники, но оставляют равнодушными русских. От некоторых ему удалось избавиться после двух лет жизни на новой родине.

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русские блогер американцы
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