Президент Мексики заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы



Мехико, 12 июля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что он отвергает любое вмешательство во внутренние дела Кубы, комментируя протесты, вспыхнувшие на Острове свободы.

По его словам, необходимо ограничить вмешательство иностранных государств и новостных агентств в ситуацию, сложившуюся на Кубе.

«Я хочу выразить свою солидарность с кубинским народом. Я считаю, что решение должно быть найдено путем диалога, без применения силы, без конфронтации, без насилия. Это должны решать кубинцы, потому что Куба — свободная, независимая и суверенная страна», — заявил президент Мексики.

Он призвал международное сообщество соблюдать принципы невмешательства и уважать мирное решение возникающих противоречий. Вместе с тем Андрес Мануэль Лопес Обрадор указал на «необычное информационное отображение» протестов, которое производится «теми, кто не согласен с политикой кубинского правительства».

AMLO critica a Artículo 19 por difundir falsa foto de protestas en Cuba. "Ya dimos a conocer que reciben dinero de la embajada de Estados Unidos". Añade que publicaron "un montaje". Pide que cubanos resuelvan sus asuntos internos sin intervencionismo. pic.twitter.com/pC8s0Wf0XM — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) July 12, 2021

Президент Мексики в своем выступлении поблагодарил кубинских врачей за их помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и подчеркнул, что Мексика готова предоставить Кубе гуманитарную помощь для облегчения нехватки продовольствия и медикаментов, подчеркнув, что отмена блокады со стороны США — это «первое, что следует сделать, чтобы помочь Кубе».

Global Look Press / Joaquin Hernandez / Xinhua

Реакция стран Латинской Америки

Также в поддержку кубинского народа и правительства выступил ряд политических и общественных организаций стран Латинской Америки.

«Мы призываем к единству в защиту Революции. Куба — это достоинство», — заявил президент Колумбийской партии общин Родриго Лондоньо, подчеркнув, что его организация поддерживает суверенитет кубинского народа.

Фронт национального освобождения Сальвадора имени Фарабундо Марти (ФНОФМ) осудил медиакампанию «SOS Куба», которая является кампанией манипулирования, продвигаемой контрреволюционными группами, стремящимися навязать чуждую кубинцам повестку.

The US has had no problem starving #Cuba w/a decades-long embargo that the entire world (minus Israel) condemns. If we care about Cubans, lift the embargo. pic.twitter.com/V2eHxsiZEg — Assal Rad (@AssalRad) July 11, 2021

Аргентинский политолог Атилио Борон отметил, что возобновление администрацией Дональда Трампа блокады Острова затруднило поставку продовольствия, лекарств и предметов медицинского назначения на фоне пандемии, что спровоцировало гуманитарный кризис в стране.

«США хотят спровоцировать социальную вспышку, чтобы свергнуть революционное правительство. Еще одно преступление против человечности», — заявил Борон.

Ранее с заявлениями о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.