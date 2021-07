Президент Мексики заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы

Мехико, 12 июля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о том, что он отвергает любое вмешательство во внутренние дела Кубы, комментируя протесты, вспыхнувшие на Острове свободы.

По его словам, необходимо ограничить вмешательство иностранных государств и новостных агентств в ситуацию, сложившуюся на Кубе.

Он призвал международное сообщество соблюдать принципы невмешательства и уважать мирное решение возникающих противоречий. Вместе с тем Андрес Мануэль Лопес Обрадор указал на «необычное информационное отображение» протестов, которое производится «теми, кто не согласен с политикой кубинского правительства».

Президент Мексики в своем выступлении поблагодарил кубинских врачей за их помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и подчеркнул, что Мексика готова предоставить Кубе гуманитарную помощь для облегчения нехватки продовольствия и медикаментов, подчеркнув, что отмена блокады со стороны США — это «первое, что следует сделать, чтобы помочь Кубе».

Global Look Press / Joaquin Hernandez / Xinhua

Также в поддержку кубинского народа и правительства выступил ряд политических и общественных организаций стран Латинской Америки.

Фронт национального освобождения Сальвадора имени Фарабундо Марти (ФНОФМ) осудил медиакампанию «SOS Куба», которая является кампанией манипулирования, продвигаемой контрреволюционными группами, стремящимися навязать чуждую кубинцам повестку.

The US has had no problem starving #Cuba w/a decades-long embargo that the entire world (minus Israel) condemns. If we care about Cubans, lift the embargo. pic.twitter.com/V2eHxsiZEg