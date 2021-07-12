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Певец Александр Панайотов поздравил петербуржцев с жизнью в вечной красоте
Общество
Певец Александр Панайотов поздравил петербуржцев с жизнью в вечной красоте
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 12 июля. Известный певец Александр Панайотов, приехавший в Петербург на фестиваль «Белые ночи», позавидовал жителям Северной столицы.

По словам исполнителя, «Белые ночи» всегда радушно встречают гостей и артистов. Панайотов находится в легком восторге от участия в фестивале.

Кроме того, певец очень любит Северную столицу. Он призвал петербуржцев помнить, в каком красивом и потрясающем городе им повезло жить.

«Я с этим их поздравляю, что они живут в вечной, потрясающей, вдохновляющей красоте», — сказал Панайотов в интервью Nation News.

Исполнитель предположил, что жители культурной столицы постепенно свыкаются с окружающей их красотой. Панайотов сравнил петербуржцев с жителями Сочи, которые постоянно видят море и привыкают к нему.

Ведущий проекта ФАН «JourФак Манукяна» Вадим Манукян узнавал у Панайотова, собирается ли артист покорять Евровидение. Певец ответил на вопрос о перспективах поездки на конкурс в 2022 году с Филиппом Киркоровым.

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панайотов певец белые ночи
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