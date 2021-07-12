Приведут ли протесты на Кубе к государственному перевороту: прогноз эксперта

На Кубе в минувшие выходные прошли массовые акции как в поддержку правительства, так и против. Протестующие заявляют о желании провести новые выборы, требуют решения социальных проблем, снятия карантинных ограничений. По информации местных СМИ, скопления протестующих отмечены в восьми городах острова, включая Гавану, о серьезных инцидентах пока не сообщается. На улицы кубинских городов вышли и граждане, поддерживающие правительство.

Что на самом деле происходит на Острове свободы? Удержат ли свои позиции коммунисты или Кубу ждет перестройка? Как США вмешиваются во внутренние дела Кубы? Почему на острове до сих пор не началась массовая вакцинация? На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» ответил Виктор Хейфец, главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ.

Предвестник перестройки

События на Кубе вряд ли можно считать рядовыми, считает Виктор Хейфец, они несомненно оставят след в истории Острова свободы.

«Протесты на Кубе случались и раньше, но дело в том, что это первый масштабный протест почти за 27 лет. В этот раз он проходит сразу в восьми городах. Это необязательно приведет к перестройке, все зависит от контроля над ситуацией со стороны властей, но это уже оставило след в истории, сомнений в этом нет», — рассказал эксперт.

Судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвуют тысячи человек. По словам Хейфеца, около миллиона граждан Кубы имеют оружие дома. Если вооруженный народ до сих пор не сверг власть, считает профессор, значит, какая-то база поддержки у правительства Кубы есть.

«Для властей важно показать эффективность контроля, но при этом не перегнуть палку, что он уже сделал, отдав приказ: «Революционеры, на улицу». Это призыв к гражданской войне, это может закончиться плохо. Если прольется кровь, то воспринято это будет плохо, я думаю, правительство старается этого избежать. У правительства Кубы резерв надежности вооруженных сил больше, чем, например, у Венесуэлы, которая была в гораздо более сложной ситуации, но экономических возможностей меньше. Кубинские власти на протяжении многих лет монополизировали политическую силу, в стране нет оппозиции. Думаю, протесты могут привести к тому, что Куба начнет рассыпаться», — поделился прогнозом спикер.

Виновата ли Америка

Global Look Press / Steve Sanchez/Keystone Press Agency

Соединенные Штаты, безусловно, ситуацией пользуются, активно ее раскручивают, но вряд ли они являются организаторами, заявил Виктор Хейфец.

«Когда кубинское правительство говорит, что часть экономических трудностей была вызвана эмбарго со стороны США, это правда, эмбарго наносит ущерб. При этом США — крупный поставщик продовольствия на Кубе в гуманитарных целях. Когда протестующие говорят, что проблемы вызваны неэффективностью правительства и слабой экономической системы, они отчасти правы. Тут наложилось одно на другое, плюс коронавирус добавил проблем. Ситуация сейчас сильно ухудшилась, при том что кубинские медики зарегистрировали свои 3–4 вакцины, но там более 200 тысяч заболеваний, это на 11-миллионную страну», — сообщил эксперт.

Помощь России

Наша страна вряд ли вмешается в конфликт и попытается каким-то образом поддержать Кубу, уверен Хейфец.

«Если бы Россия хотела помочь, она могла бы завалить Кубу продовольствием, например. Мы не делали это на протяжении 30 лет, Куба щепетильно относится к вопросам суверенитета, вряд ли они будут закупать, к примеру, российскую вакцину», — сказал эксперт.

Global Look Press / Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency

Виктор Хейфец в ходе пресс-конференции также затронул тему, связанную с убийством президента Гаити. Спикер предположил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к инциденту. Глава Гаити Жовенель Моиз был проамериканским президентом, поэтому следы убийства нужно искать не в США, считает профессор.

Напомним, Моиз был убит у себя в резиденции. Группа наемников ворвалась в здание и буквально изрешетила тело президента. Супруга Моиза была тяжело ранена, но выжила. Отвечая на вопрос, кто мог быть причастен к преступлению, Хейфец отметил, что след нужно искать внутри страны.