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Кадры репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ в Балтийске появились в Сети
Общество
Кадры репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ в Балтийске появились в Сети
Пресс-служба Балтийского флота

Балтийск, 12 июля. Видео с «танцующими буксирами» и репетицией парада ВМФ в Балтийске опубликовано в Сети.

В тренировке приняли участие два десятка кораблей и вспомогательных судов. Особое внимание зрителей привлек так называемый вальс рейдовых буксиров — один из завершающих эпизодов парада.

Эти маневры напоминают танец, чтобы выполнить данный трюк, капитаны должны мастерски управлять вспомогательными судами.

Ранее сообщалось о проведении первой дневной репетиции ко Дню парада ВМФ в Кронштадте. В репетиции будут участвовать более 15 кораблей, в том числе и крейсер «Маршал Устинов».

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