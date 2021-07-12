Жители Воркуты выбирают кличку для поселившейся на городском озере ондатры

Воркута, 12 июля. Ондатра поселилась на одном из водоемов города Воркута. Местные жители думают, какую кличку дать зверьку.

Пользователи социальных сетей предложили назвать ондатру русскими именами Борис или Вася. Некоторые в ходе обсуждения видео и фото с животным решили, что зверьку подойдет кличка Водолаз. Среди еще нескольких вариантов значились такие, как Кузя, Талисман, Виталя, Фортуна и Гулаг. Те, кто относит ондатру к представительницам прекрасного пола, предложили назвать ее в честь города Воркута.

Работники зоопарка в Новосибирске тоже попросили помощи с выбором клички для животного. На этот раз горожане придумывали имя для детеныша аппалуза. Среди самых интересных вариантов оказались Бенедикт Камбербэтч, Бархат, Бублик и Бильбо Бэгинс.