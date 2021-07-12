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Google Pixel 6 впервые оказался в руках пользователя

  /   Обновлено: 12 июля 2021 20:55
Экономика
Google Pixel 6 впервые оказался в руках пользователя
Prt Scr youtube.com  /  Техно Гарри

Москва, 12 июля. Китайские средства массовой информации опубликовали первую фотографию смартфона Google Pixel 6 в руках у пользователя.

Телефон получит дизайн, который энтузиасты ранее рендерили на своих компьютерах. Однако, даже если вы видели устройство ранее, Google Pixel 6 выглядит по-прежнему впечатляюще из-за экрана. Смартфон снабдили очень широким и экраном без рамок. Фронтальная камера располагается внутри экрана по центру, ее скромный размер еще больше подчеркивает ширину экрана.

Предположительно, Google Pixel 6 будет иметь AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ флеш-памяти. Премьеру ожидают осенью текущего года, однако точная дата не разглашается. СМИ ранее опубликовали сведения о главном конкуренте Google Pixel 6 — iPhone 13, чей выход ожидается в тот же период.

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