Google Pixel 6 впервые оказался в руках пользователя

Москва, 12 июля. Китайские средства массовой информации опубликовали первую фотографию смартфона Google Pixel 6 в руках у пользователя.

Телефон получит дизайн, который энтузиасты ранее рендерили на своих компьютерах. Однако, даже если вы видели устройство ранее, Google Pixel 6 выглядит по-прежнему впечатляюще из-за экрана. Смартфон снабдили очень широким и экраном без рамок. Фронтальная камера располагается внутри экрана по центру, ее скромный размер еще больше подчеркивает ширину экрана.

Wow!!!! Si que se ven muy bien en imágenes reales los Pixel 6 y 6 Pro ????????????#Google #GooglePixel6Pro #pixel6 pic.twitter.com/SwZiJzzM9f — Johan Martínez | TCKTech (@TCKTech_) July 12, 2021

Предположительно, Google Pixel 6 будет иметь AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ флеш-памяти. Премьеру ожидают осенью текущего года, однако точная дата не разглашается. СМИ ранее опубликовали сведения о главном конкуренте Google Pixel 6 — iPhone 13, чей выход ожидается в тот же период.