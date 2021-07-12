Диетолог перечислила продукты, которые нужно исключить из рациона после вакцинации

Москва, 12 июля. После прививки от коронавируса лучше несколько дней придерживаться особого режима питания, считает диетолог Марият Мухина.

Некоторые продукты могут спровоцировать в организме выработку ненужных антител. Чтобы не мешать ему вырабатывать только необходимые иммуноглобулины, стоит отказаться от некоторых продуктов. Точный список поможет определить анализ крови.

Однако тем, кто не хочет сдавать кровь, можно придерживаться общего списка рекомендаций. К опасным продуктам относят сахар, дрожжи, кофе, какао, арбузы, ананасы и грибы. А вот продукты, богатые белком, будут помогать иммунитету, ведь белок – основной строительный материал для антител. Это яйца, рыба, птица, нежирные молочные продукты.

Специалисты Колумбийского университета составили список продуктов, употребление которых облегчает течение коронавируса. По их мнению, люди, которые чаще питались рыбой и растительными продуктами, болели намного легче.