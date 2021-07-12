Российская премьера драмы «Искушение» Пола Верховена состоится осенью

Москва, 12 июля. Новая эротическая драма Пол Верховена «Искушение» выйдет в россиский прокат 7 октября. Главные роль в фильме сыграли бельгийские актрисы Виржини Эфира и Дафна Патакия.

На видеохостинге YouTube появился дублированный трейлер «Искушения». Драма основана на исторической книге «Нескромные поступки: Жизнь лесбиянки в Италии эпохи Возрождения» Джудит С. Браун. По сюжету, главная героиня монахиня Бенедетт Карлин влюбляется в новую послушницу. Между женщинами завязывается бурный роман, о котором вскоре узнают и другие служительницы церкви.

Режиссер Пол Верховен уже представил эротическую драму на 74-м Каннском кинофестивале. В фильме, что логично вытекает из сюжета, много постельных сцен. После показа некоторые зрители и критики обвинили Верховена в обилии «мужского взгляда» в ленте. Однако постановщика всегда завораживала обнаженная натура: вспомнить хотя бы его триллер «Она» с Изабель Юппер или культовый «Основного инстинкт».

В Каннах свой новый фильм также показал американский актер и режиссер Шон Пенн. Картина «День флага» стала актерским дебютом для его дочери Дилан Фрэнсис. После показа зрители разразились овациями, которые длились больше четырех минут.