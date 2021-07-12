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Российская премьера драмы «Искушение» Пола Верховена состоится осенью
Общество
Российская премьера драмы «Искушение» Пола Верховена состоится осенью
кадр из фильма «Искушение»

Москва, 12 июля. Новая эротическая драма Пол Верховена «Искушение» выйдет в россиский прокат 7 октября. Главные роль в фильме сыграли бельгийские актрисы Виржини Эфира и Дафна Патакия.

На видеохостинге YouTube появился дублированный трейлер «Искушения». Драма основана на исторической книге «Нескромные поступки: Жизнь лесбиянки в Италии эпохи Возрождения» Джудит С. Браун. По сюжету, главная героиня монахиня Бенедетт Карлин влюбляется в новую послушницу. Между женщинами завязывается бурный роман, о котором вскоре узнают и другие служительницы церкви.

Режиссер Пол Верховен уже представил эротическую драму на 74-м Каннском кинофестивале. В фильме, что логично вытекает из сюжета, много постельных сцен. После показа некоторые зрители и критики обвинили Верховена в обилии «мужского взгляда» в ленте. Однако постановщика всегда завораживала обнаженная натура: вспомнить хотя бы его триллер «Она» с Изабель Юппер или культовый «Основного инстинкт».

В Каннах свой новый фильм также показал американский актер и режиссер Шон Пенн. Картина «День флага» стала актерским дебютом для его дочери Дилан Фрэнсис. После показа зрители разразились овациями, которые длились больше четырех минут.

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