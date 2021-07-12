Виктория Ворожбит показала, как провела отпуск с Жигуновым в Крыму

Москва, 12 июля. Журналистка Виктория Ворожбит, которую многие называют копией Анастасии Заворотнюк, показала снимки с отдыха в Крыму, куда она отправилась вместе с Сергеем Жигуновым.

Жигунов со своей новой избранницей отправился в путешествие по крымскому полуострову. Пара побывала в нескольких курортных городах, насладились живописными видами в бухте Чехова, и даже покорила вершину Ай-Петри. Снимками с отдыха поделилась Виктория Ворожбит на своей странице в Instagram.

Оказалось, что журналистка в отпуске отпраздновала свой день рождения. В подписи к публикации она поблагодарила друзей и фанатов за поздравления, а также поделилась впечатлениями от поездки. На одном из снимков она позировала вместе с «гардемарином» Сергеем Жигуновым.

Подписчики в комментариях пожелали имениннице-Ворожбит счастья, а также обратили внимание, насколько органично Жигунов смотрится со своей молодой женой. Конечно, не обошлось без сравнений журналистки со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк.

Жигунов и Ворожбит поженились в середине марта. Артист, который старается скрывать свою личную жизнь, сообщил о радостном событии довольно оригинально. Звезда «Гардемаринов» опубликовал фото с кольцом, подписав снимок: «Люблю московские бульвары».