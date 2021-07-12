Политолог Орлова назвала «цирком» награждение капитана HMS Defender в Киеве

Москва, 12 июля. Награждение в Киеве капитана британского эсминца HMS Defender, над которым смеется весь мир, является настоящим «цирком», считает политолог Ольга Орлова.

Корабль Королевского флота Великобритании HMS Defender в середине июня вторгся в российские территориальные воды вблизи Крыма и покинул их лишь после того, как Пограничная служба ФСБ РФ применила палубное артиллерийское вооружение для осуществления предупредительных залпов. После этого инцидента эсминец принял участие в крупных учениях НАТО в Черном море Sea Breeze — 2021, по окончанию которых украинцы, также участвовавшие в маневрах, наградили капитана корабля медалью «Защитник Украины».

Все мировое сообщество смеется над британскими военнослужащими, однако Киев награждает их, отметила Орлова в ходе разговора с журналистами издания «Экономика сегодня». По ее мнению, действия украинских властей попросту напоминают «цирк».

«Открываешь новости, а там награждают медалью с громким названием «Защитник Украины» капитана судна, которое нарушило границы другого государства. Ну разве это не цирк? Мне кажется, людям стыдно должно быть за такие выходки, весь мир смеется над ними, а они себя героями возомнили», — высмеяла политолог награждение капитана HMS Defender в Киеве.

Запад не ждет Украину в НАТО, так как ее лишь используют в антироссийских целях, уверена эксперт. Она подчеркнула, что, если бы не необходимость в противостоянии с РФ, Киев был бы попросту не нужен западным партнерам. Однако поведение украинских властей крайне негативно влияет на международный имидж Североатлантического альянса, добавила Орлова.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко также раскритиковал награждения капитана HMS Defender. Он напомнил, что корабль совершил международное правонарушение, а Киев награждает его капитана, тем самым поддерживая подобные выходки. По его мнению, украинские власти показали свое преступное нутро.