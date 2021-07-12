Российские лизинговые компании отмечают спад спроса на Largus

Москва, 12 июля. Первое полугодие показало на рынке лизинга падение интереса к Largus. Эту модель, долгое время остававшейся самой востребованной, с первого места рейтинга вытеснила «газель».

Представители российских лизинговых компаний отметили, что традиционно сохраняется спрос на КамАЗы — в этом плане сегмент грузовых машин сюрпризов не принес. По данным «Газпромбанк Автолизинга», за указанный период доля автомобилей марки из Набережных Челнов составила 17% от всего объема переданной техники, пишет агентство «Прайм».

Еще одним лидером по количеству участвующих в лизинге грузовых машин стал МАЗ. Интерес к нему вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Также россияне обращали внимание на бренды MAN и ГАЗ.

Отечественные водители составили список наиболее востребованных марок внедорожников с пробегом. Лидером был признан Mercedes-Benz G-Class.