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Российские лизинговые компании отмечают спад спроса на Largus
Экономика
Российские лизинговые компании отмечают спад спроса на Largus
www.lada.ru  /  АвтоВАЗ Компания

Москва, 12 июля. Первое полугодие показало на рынке лизинга падение интереса к Largus. Эту модель, долгое время остававшейся самой востребованной, с первого места рейтинга вытеснила «газель».

Представители российских лизинговых компаний отметили, что традиционно сохраняется спрос на КамАЗы — в этом плане сегмент грузовых машин сюрпризов не принес. По данным «Газпромбанк Автолизинга», за указанный период доля автомобилей марки из Набережных Челнов составила 17% от всего объема переданной техники, пишет агентство «Прайм».

Еще одним лидером по количеству участвующих в лизинге грузовых машин стал МАЗ. Интерес к нему вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Также россияне обращали внимание на бренды MAN и ГАЗ.

Отечественные водители составили список наиболее востребованных марок внедорожников с пробегом. Лидером был признан Mercedes-Benz G-Class.

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