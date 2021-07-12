Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 21:24
21:21
Спорт
Первый канал проведет трансляцию открытия Олимпиады в Токио
21:20
Политика
Белоруссия задержала всех глав террористических ячеек
21:20
Политика
МИД России: Москва с уважением относится к результатам выборов в Кишиневе
21:20
Технологии
Финские археологи нашли останки родившей после смерти девушки
21:18
Происшествия
Пассажир бизнес-класса сходил в туалет прямо посреди салона самолета
21:16
Общество
Обязательную вакцинацию для медиков ввели во Франции
21:15
Весь мир
Президент Мексики заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы
21:15
Происшествия
Подросток получил ожоги во время операции по удалению родинок в петербургской клинике
21:13
Происшествия
Вертолет экстренно эвакуировал беременную москвичку под Волгоградом
21:11
Шоу-бизнес
Решетова стала артисткой лейбла Black Star после разрыва с Тимати
Все новости

Аналитик Антонов оценил ситуацию на российском рынке акций
Экономика
Аналитик Антонов оценил ситуацию на российском рынке акций
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 12 июля. Отечественный рынок акций в пятницу проигнорировал сильный рост американских фондовых площадок и отскок нефти, заявил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Пятничные торги «неприятно удивили», заявил эксперт. Подорожали ценные бумаги металлургов, а нефтяная отрасль демонстрировала снижение, несмотря на растущую стоимость ресурса. Антонов уверен, что это объясняется нехваткой среднесрочных денег для роста. Чтобы заработать, спекулянты поддерживают наметившийся тренд роста и продают бумаги, которые в тот момент кажутся им менее перспективными.

Сегодня внешний фон «покраснел»: американские фьючерсы потеряли 0,2%, нефть немного больше, промышленные и драгоценные металлы продают, пишет «Прайм».

Аналитик не рекомендует приобретать акции, которые находятся «на просадках». Так, индекс Мосбиржи хоть и находится в среднесрочном восходящем тренде, но не может пробить канал вверх. Кроме того, во вторник будут представлены данные по инфляции в США за июнь, что может задать формирование тренда на несколько дней.

Акции американской компании Virgin Galactic за первую минуту открытия сессии Московской биржи в понедельник продемонстрировали рост на 9,4%.

Вернуться назад

антонов акции ценные бумаги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru