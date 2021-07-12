Аналитик Антонов оценил ситуацию на российском рынке акций

Москва, 12 июля. Отечественный рынок акций в пятницу проигнорировал сильный рост американских фондовых площадок и отскок нефти, заявил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Пятничные торги «неприятно удивили», заявил эксперт. Подорожали ценные бумаги металлургов, а нефтяная отрасль демонстрировала снижение, несмотря на растущую стоимость ресурса. Антонов уверен, что это объясняется нехваткой среднесрочных денег для роста. Чтобы заработать, спекулянты поддерживают наметившийся тренд роста и продают бумаги, которые в тот момент кажутся им менее перспективными.

Сегодня внешний фон «покраснел»: американские фьючерсы потеряли 0,2%, нефть немного больше, промышленные и драгоценные металлы продают, пишет «Прайм».

Аналитик не рекомендует приобретать акции, которые находятся «на просадках». Так, индекс Мосбиржи хоть и находится в среднесрочном восходящем тренде, но не может пробить канал вверх. Кроме того, во вторник будут представлены данные по инфляции в США за июнь, что может задать формирование тренда на несколько дней.

Акции американской компании Virgin Galactic за первую минуту открытия сессии Московской биржи в понедельник продемонстрировали рост на 9,4%.