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Иммунолог Болибок разъяснил, как легально получить медотвод от вакцинации
Общество
Иммунолог Болибок разъяснил, как легально получить медотвод от вакцинации
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня большинство россиян столкнулось с проблемой выезда в места отдыха. Так, к примеру, курорты и здравницы Краснодарского края требуют с туристов прививочный сертификат. Но многим вакцинация противопоказана по состоянию здоровья. Как и где получить медотвод от прививки от коронавируса, рассказал ФАН врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок.

К абсолютным противопоказаниям к вакцинации относятся тяжелые заболевания, такие как отек Квинке, декомпенсированная форма сахарного диабета, неконтролируемая бронхиальная астма с постоянными приступами или хронический активный гепатит, когда человек не выздоравливает совсем, рассказал Болибок. 

«Врач должен оценить состояние человека — можно ли ему прививку ставить или нет. Все факторы нужно учитывать. И если человек хрипит, кашляет, плохо дышит или у него температура и он желтушный весь, врач осматривает [его] в прививочном кабинете и выдает медотвод», — отмечает Болибок.

Иммунолог Болибок разъяснил, как легально получить медотвод от вакцинации
Федеральное агентство новостей  / 

Как подчеркнул иммунолог, чтобы получить медотвод от вакцинации, хронические заболевания должны быть зафиксированы в медучреждении, в частности в амбулаторной карточке пациента. 

«Иногда приходят и говорят: «У меня отек Квинке». Выясняется, что он ни разу к врачу не обращался, но обращался в какое-нибудь частное медицинское учреждение и у терапевта этой записи в карточке нет», — продолжает собеседник Федерального агентства новостей.

В таком случае необходимо обращаться в учреждения, где пациент наблюдался. Частные клиники также могут выдавать документы наравне с государственными поликлиниками, так как у них есть лицензия на оказание медицинских услуг. Если пациент наблюдался в частной клинике и у него есть записи о перенесенных тяжелых заболеваниях, то тогда оформляется стандартная форма на медотвод от вакцинации.

Ранее сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников, которые продавали поддельные медотводы от вакцинации. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

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вакцинация коронавирус covid-19 медотвод
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