Банги, 12 июля. Издание Le Potentiel Centrafricain обвиняет миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в дестабилизации ситуации в ЦАР.

Аналитики информационного агентства считают, что сотрудники МИНУСКА прибыли в республику не для того, чтобы защищать мирных жителей, а чтобы оказывать поддержку боевикам из «Коалиции патриотов за перемены».

«Они без стыда и совести приехали в ЦАР, чтобы помогать бандформированиям. Их главная задача — не допустить восстановление мира и спокойствия в республике», — объяснили сотрудники СМИ.

По мнению экспертов Le Potentiel Centafricain, единственным выходом из этой ситуации является укрепление отношений с Россией и Руандой, которые доказали, что могут работать сообща с властями ЦАР:

«Россияне и руандийцы помогают в стабилизации обстановки, в это же время миротворцы поддерживают бандформирования. По этой причине в государстве все еще не решена проблема терроризма и присутствия боевиков».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также в издании подчеркнули, что сотрудники ООН предоставляют на общее обозрение ложные отчеты, в которых отображена сфабрикованная статистика, в которой российским инструкторам и центральноафриканским военнослужащим приписывают преступления.

«Должностные лица МИНУСКА предоставляют ложные отчеты, без какого-то либо повода обвиняют бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA) и специалистов из РФ в преступлениях, которые совершили боевики», — констатировали эксперты.

В свете последних событий аргументы сотрудников Le Potentiel Centafricain становятся более весомыми. Недавно сообщалось о том, что грузовик «Голубых касок» насмерть сбил водителя мототакси в городе Банги. ДТП произошло на улице Авеню де Франс.

После этого миротворцы хотели скрыться с места происшествия, в результате чего задавили еще одного мотоциклиста, который пытался догнать их и потребовать вернуться. Инцидент разгневал жителей республики. Они вышли на стихийный митинг с требованием привлечь виновных к ответственности, а также вывести контингент миссии ООН из ЦАР.