Туристы на маяке Анива пожаловались на нападения недружелюбных чаек

Южно-Сахалинск, 12 июля. Чайки на маяке Анива недружелюбно встречают прибывших путешественников. Об этом сами туристы рассказывают в Сети.

Обитающие на маяке птицы проявляют настоящую агрессию к людям. Путешественники заметили множество гнезд, а также самих чаек и их птенцов в этом месте. Одна недружелюбная птица «тюкнула» туристку из Москвы прямо голове, рассказала девушка в своем Instagram-аккаунте. Другому путешественнику и вовсе пришлось выбросить куртку после «меткого обстрела» чайками.

Москвичка призналась, что ее не расстроили агрессивные птицы. Девушка много лет назад увидела фото с изображением этого места и мечтала попасть на маяк Анива. Ее супруг узнал об этом и подарил ей путевку в Сахалинскую область, сообщает SKR.SU.

Сахалин вошел в список самых востребованных по достопримечательностям туристических направлений у россиян. Глубина продаж в этот регион России составляет от трех до 30 дней, выяснили аналитики.