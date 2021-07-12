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Эмиль Петерссон готовится подписать контракт со «Спартаком»
Спорт
Эмиль Петерссон готовится подписать контракт со «Спартаком»
Global Look Press  /  Jonas Ljungdahl/Keystone Press Agency

Москва, 12 июля. Шведский нападающий Эмиль Петерссон в ближайшее время должен заключить контракт с московским «Спартаком». Информации о сроках действия договора, на данный момент, нет.

Эмиль Петерссон в прошедшем сезоне шведской «Элитсерии» записал в свой актив 48 (22+26) очков в 52 матчах и стал четвертым бомбардиром по системе «гол+пас». Нападающий был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги «Аризоны Койотис» под общим 155-м номером, сообщает спортивный интернет-портал «Спорт-Экспресс». Но он не смог пробиться в высшую лигу, проведя два сезона в АХЛ.

Ранее стало известно, что форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отказался подписывать новый контракт с нынешним клубом. Олимпийский чемпион Южной Кореи может вернуться в Россию и подписать однолетнее соглашение с московским ЦСКА.

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