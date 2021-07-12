Президент Сомали поздравил лидера Эфиопии с победой партии на парламентских выборах

Могадишо, 12 июля. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи поздравил главу Эфиопии Абий Ахмеда с победой партии «Процветание» на парламентских выборах.

Абдуллахи заверил эфиопского лидера в том, что его страна готова к дальнейшему сотрудничеству, направленному на укрепление двусторонних отношений.

Ранее сообщалось о победе правящей партии «Процветание». Она получила 410 из 436 мест в парламенте. Проголосовали семь из десяти штатов, жители Харари, Сомали и Тыграй не смогли принять участие в выборах.

Несмотря на победу, Абий Ахмеду есть о чем беспокоиться, например, об остром социально-политическом кризисе, который уже достиг этапа военного противостояния эфиопских этносов.

Одной из главных проблем для властей африканской страны остается движение сепаратистов «Национального фронта освобождения» в штате Тыграй. Вооруженные отряды НФОТ противостоят не только правительственным войскам, но и армии амхара.

Сообщалось о том, что в течение нескольких недель они начали усиленно наращивать силы. Командование открыло новые вербовочные пункты в регионе.

Также на территории Эфиопии проживает племя оромо. Его представители борются с национальными Вооруженными силами. Недавно их старейшины опубликовали доклад, в котором рассказали о том, что их войска захватили новые города Кобара и Гаара-Вата.