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Группа Spice Girls выпустила неизданный трек в честь юбилея первого хита
Общество
Группа Spice Girls выпустила неизданный трек в честь юбилея первого хита
instagram.com  /  @spicegirls

Лос-Анджелес, 12 июля. Культовая британская поп-группа Spice Girls отметила 25-летие первого хита Wannabe архивным релизом. Фанаты смогли услышать трек, которые десятилетия лежал «на полке».

В пятницу, 9 июня, исполнилось ровно 25 лет со дня выхода песни Wannabe, которая принесла группе Spice Girls мировую известность. Юбилей музыкальный коллектив отметил довольно оригинально. В официальных аккаунтах Spice Girls в соцсетях был опубликован ранее неизданный трек.

Песня под названием Feed Your Love была записана в 1995 году — через год после создания группы. Когда продюсеры прослушали демозапись, то решили не выпускать композицию. Трек показался им слишком провокационным для подростковой аудитории, на которую ориентировались Spice Girls.

«Спасибо вам, что любите Wannabe уже 25 лет. У нас действительно самые лучшие фанаты в мире!» — обратились участницы коллектива к своим фанатам в празничный день.

Группа Spice Girls впервые вышла на сцену в 1994 году. Коллектив несколько раз объявлял о прекращении деятельности, а потом о возобновлении работы. Последни раз «воссоединение» группы произошло в 2018 году.

Ранее знаменитый южнокорейский бойзбенд BTS выпустил новый клип о победе над пандемией, который приобрел огромную популярность на YouTube. За несколько дней музыкальное видео посмотрели более 110 миллионов раз.

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музыка песня spice girls
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