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Первая дневная репетиция парада ВМФ состоится 13 июля в Кронштадте

  /   Обновлено: 12 июля 2021 20:26
Общество
Первая дневная репетиция парада ВМФ состоится 13 июля в Кронштадте
wikipedia.org/ CC BY-SA 3.0  /  George.Hutchinson

Кронштадт, 12 июля. Дневная тренировка парада ко Дню ВМФ состоится 13 июля в Кронштадте.

В тренировке будут участвовать более 15 кораблей, в том числе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и крейсер «Маршал Устинов».

Экипажи отработают движения кораблей с заданной скоростью, а также вопросы организации связи при движении судов и передачи команд при маневрировании. Особое внимание будет уделено проверке навигационных знаний и умений.

Помимо Санкт-петербурга, парад ко Дню ВМФ пройдет и во Владивостоке. В нем будут участвовать семь кораблей Тихоокеанского флота РФ.

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россия вмф парад кронштадт
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