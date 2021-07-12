Первая дневная репетиция парада ВМФ состоится 13 июля в Кронштадте

Кронштадт, 12 июля. Дневная тренировка парада ко Дню ВМФ состоится 13 июля в Кронштадте.

В тренировке будут участвовать более 15 кораблей, в том числе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и крейсер «Маршал Устинов».

Экипажи отработают движения кораблей с заданной скоростью, а также вопросы организации связи при движении судов и передачи команд при маневрировании. Особое внимание будет уделено проверке навигационных знаний и умений.

Помимо Санкт-петербурга, парад ко Дню ВМФ пройдет и во Владивостоке. В нем будут участвовать семь кораблей Тихоокеанского флота РФ.