Пекин, 12 июля. Мировая гегемония США должна закончиться, иначе добиться глобальной стабильности не удастся, заявили журналисты из Китая.

Япония уже давно притягивает внимание Пентагона, который рассматривает это государство в качестве потенциального места для размещения ракет средней дальности, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского издания Sohu. Они подчеркнули, что при помощи развернутых на японской территории ракет Вашингтон планирует «взять на прицел» Россию и Китай.

Американские власти не просто так прекратили выполнение своих обязанностей в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как именно этот шаг «развязал руки» Пентагону, дав ему возможность размещать ракетное вооружение на территориях других стран, в том числе и Японии, объяснили авторы статьи. Они подчеркнули, что подобная ситуация является косвенной угрозой для России и Китая.

«По всей видимости, Токио не может сказать «нет» Вашингтону. Возможно, судьба Японии — стать пушечным мясом. А возможно и то, что Токио намерен использовать противостояние США с Китаем и Россией для достижения своих целей», — рассказали аналитики, как США втягивают Японию в опасные «ракетные игры» против России.

Москва и Пекин не станут закрывать глаза, если Соединенные Штаты развернут в Японии ракетное вооружение, считают эксперты. По их словам, власти России и Китая жестко ответят на подобный шаг Вашингтона.

Ранее жители Японии расстроились, узнав об улучшении уровня жизни населения Южных Курил. Речь идет о газификации южной части Курильской гряды, которая весьма опечалила японцев, так как из-за этого у них остается все меньше надежд на «возвращение» островов.