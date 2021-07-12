Национальное фитнес-сообщество: введение QR-кодов в России ставит бизнес под удар

В регионах, где ввели вход в фитнес-клубы по QR-кодам, посещаемость упала на 65%. Такие данные в интервью ФАН озвучила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, дальнейшее распространение практики допуска в заведения только вакцинированных, переболевших граждан и посетителей с ПЦР-тестами может оказаться губительным для отрасли.

«Подобные меры уже подорвали деятельность многих фитнес-клубов в Башкирии, а с 12 июля вступят в силу во Владимирской области. В этот же день фитнес-клубы, кафе и салоны красоты опустеют, — рассказала Силина. — Только по предварительному подсчету представителей фитнес-сообщества, количество клиентов снизится на 95%, поскольку сертификат о вакцинации, по информации администрации Владимирской области, получили всего 150 тысяч жителей региона: всего 10% населения».

По словам собеседницы ФАН, внушавший надежды тренд на постепенное восстановление отрасли с наступлением лета сменился отрицательной динамикой. До летнего сезона ежемесячный прирост выручки составлял 4,5%, но к докризисным показателям так и не приблизился.

«Сегодня на сохраняющуюся отрицательную динамику продаж влияют: низкий сезон, осложнившийся введением ограничительных мер и обязательной вакцинацией 60% сотрудников, также период отпусков и погодные условия. Показатели фитнес-отрасли России по итогам второго квартала оказались на 10,3% ниже, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года».

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По ее словам, в июне 2021 года продано на 12% меньше карт, чем в июне 2019 года. 2020 год не рассматривается для сравнения, так как на этот период пришелся выход из локдауна в России.

«Игроки отрасли с нетерпением ожидают стабилизации эпидемиологической обстановки, ведут серьезную работу по выполнению вакцинации сотрудников в ожидании более оптимистичного сценария развития событий: без локдауна и без введения QR-кодов», — рассказала Елена Силина.

По словам главы Национального фитнес-сообщества, являющегося официальным партнером Минспорта РФ, сегодня представители отрасли рассчитывают на государственную поддержку, учитывая, что фитнес-отрасль выполняет важную роль в достижении целевых показателей. Так, доля систематически занимающихся спортом граждан к 2024 году должна составить 55%, а к 2030 году — достигнуть 70%.

«До пандемии в фитнес-клубах занималось более 7 млн россиян, именно фитнес-отрасль на протяжении более 25 лет вносила свой вклад в популяризацию здорового образа жизни, формирование общественного мнения о необходимости оздоровительных занятий, создания комьюнити. А теперь QR-коды убивают бизнес», — посетовала Силина.

Она отметила, что пандемия достаточно серьезно повлияла на фитнес-отрасль: 25% игроков покинули рынок, а повсеместное ведение QR-кодов приведет к потере еще 15%. Кроме того, россияне теперь предпочитают покупать карты на более короткий срок, а также «замораживать» их. Помочь бизнесу, по мнению Силиной, могло бы стимулирование арендодателей к снижению ставок, мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги и ряд других мер.