Астролог спрогнозировал, кто сменит Зеленского на посту президента Украины

Киев, 12 июля. Астролог Влад Росс поделился политическим прогнозом, касающимся Украины. Он назвал человека, который может сменить Владимира Зеленского на посту президента.

Росс озвучил свой прогноз в эфире Апостроф TV. Он считает, что после ухода Зеленского президентом Украины станет нынешний спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Есть еще Разумков. Я всегда говорил, что это будущий президент Украины», — заявил астролог.

Кроме того, Росс спрогнозировал, что станет с Зеленским, когда он покинет пост главы государства. По мнению астролога, президент Украины не превратится в олигарха.

Эксперт по астрологии также постарался предсказать судьбу экс-президента Украины Петра Порошенко. Росс уверен, что бывший глава государства не сможет больше находиться на Украине, поскольку появятся неопровержимые доказательства его причастности к коррупции. В результате Порошенко придется сбежать в Испанию, добавил астролог.

Владимир Зеленский известен многим российским телезрителям как участник команды КВН «95-й квартал». Эта команда переросла в одноименную студию, выпустившую несколько телепроектов. Президентом Украины Зеленский стал в 2019 году.

Украинский лидер планирует провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Политолог Андреас Умланд предрек Зеленскому провал на этих переговорах.