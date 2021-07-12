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Астролог спрогнозировал, кто сменит Зеленского на посту президента Украины
Общество
Астролог спрогнозировал, кто сменит Зеленского на посту президента Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 12 июля. Астролог Влад Росс поделился политическим прогнозом, касающимся Украины. Он назвал человека, который может сменить Владимира Зеленского на посту президента.

Росс озвучил свой прогноз в эфире Апостроф TV. Он считает, что после ухода Зеленского президентом Украины станет нынешний спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Есть еще Разумков. Я всегда говорил, что это будущий президент Украины», — заявил астролог.

Кроме того, Росс спрогнозировал, что станет с Зеленским, когда он покинет пост главы государства. По мнению астролога, президент Украины не превратится в олигарха.

Эксперт по астрологии также постарался предсказать судьбу экс-президента Украины Петра Порошенко. Росс уверен, что бывший глава государства не сможет больше находиться на Украине, поскольку появятся неопровержимые доказательства его причастности к коррупции. В результате Порошенко придется сбежать в Испанию, добавил астролог.

Владимир Зеленский известен многим российским телезрителям как участник команды КВН «95-й квартал». Эта команда переросла в одноименную студию, выпустившую несколько телепроектов. Президентом Украины Зеленский стал в 2019 году.

Украинский лидер планирует провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Политолог Андреас Умланд предрек Зеленскому провал на этих переговорах.

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украина президент зеленский астролог
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