Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 05:03
04:58
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после взрыва в жилом доме в Приморье
04:55
Политика
Переметнувшаяся от Запада к Китаю Украина вызвала удивление политологов
04:52
Наука
Томские ученые создали ускоряющий в два раза рост костей имплантат
04:48
Армия
Новейшие Су-34М и МиГ-31БМ поступят на вооружение в смешанную авиадивизию ЦВО
04:40
Общество
Ученые из Испании установили полезные свойства пива
04:35
Общество
Провизор Булыгина дала советы по экономии на покупке лекарств
04:32
Происшествия
Несколько подземных толчков произошло у берегов Камчатки и Курильских островов
04:27
Общество
Власти Белоруссии закрепят союз мужчины и женщины в конституции страны
04:19
Общество
IT-специалист Ильичева перечислила скрытые функции в смартфонах
04:17
Политика
Посол Антонов: Россия не питает иллюзий о серьезном улучшении отношений с США
Все новости

«Украинство» приобрело другие формы: Юрий Кот о новой статье Путина про Украину
Политика
«Украинство» приобрело другие формы: Юрий Кот о новой статье Путина про Украину
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Идеология «украинства» в свое время была придумана поляками для борьбы с русским народом. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, президент ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Эксперт прокомментировал новую статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней, в частности, отмечается, что на сегодняшний день Киев проводит жесткую национальную политику, игнорируя русских, венгров, русинов.

«Сегодня на Украине мы имеем дело с людьми обманутыми и, скажем так, советской исторической наукой, и сегодняшними политиканами, которые пытаются слепить из части русского народа не просто не русский, а антирусский проект. Сегодня Украина — абсолютно колонизированная Западом страна, которая просто сохраняет признаки государства, но по факту таковым не является», — сообщил журналист.

Юрий Кот отметил, что причины подобных процессов в данном регионе корнями уходят в далекое прошлое.

«Украинцы — это вымышленный народ. «Украинство» изначально было придумано поляками с одной целью — бороться с русскими. Во времена польской оккупации или австро-венгерской для того, чтобы стать украинцем, было необходимо отречься от своего русского рода и православной веры в пользу униатства», — пояснил собеседник ФАН.

Украинцы — вымышленный народ: Юрий Кот высказался о новой статье Путина про Украину
facebook.com  / Юрий Кот

В завершение он выразил уверенность в том, что нынешнюю жесткую национальную политику в соседнем государстве ждет полный провал.

«Сегодня «украинство» приобрело другие формы, но суть не поменялась. Все равно нужно отрекаться от своего русского начала в пользу русофобии и обязательно бороться с русскими везде. Прежде всего, в самом себе. Что они с блеском и демонстрируют. ˂…˃ Чтобы спасти живущих на Украине людей от невежества, которое пропагандируется из каждого утюга и заключается в утверждении исключительности украинской нации, им нужно осознать, что мы один народ — русский», — подытожил президент ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны».

Ранее Юрий Кот в беседе с ФАН выразил мнение, что нынешняя украинская власть напоминает садомазохистов. К такому выводу его подтолкнуло заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов «сделать больно» президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Вернуться назад

украина юрий кот владимир путин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru