«Украинство» приобрело другие формы: Юрий Кот о новой статье Путина про Украину

Идеология «украинства» в свое время была придумана поляками для борьбы с русским народом. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, президент ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Эксперт прокомментировал новую статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней, в частности, отмечается, что на сегодняшний день Киев проводит жесткую национальную политику, игнорируя русских, венгров, русинов.

«Сегодня на Украине мы имеем дело с людьми обманутыми и, скажем так, советской исторической наукой, и сегодняшними политиканами, которые пытаются слепить из части русского народа не просто не русский, а антирусский проект. Сегодня Украина — абсолютно колонизированная Западом страна, которая просто сохраняет признаки государства, но по факту таковым не является», — сообщил журналист.

Юрий Кот отметил, что причины подобных процессов в данном регионе корнями уходят в далекое прошлое.

«Украинцы — это вымышленный народ. «Украинство» изначально было придумано поляками с одной целью — бороться с русскими. Во времена польской оккупации или австро-венгерской для того, чтобы стать украинцем, было необходимо отречься от своего русского рода и православной веры в пользу униатства», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Юрий Кот

В завершение он выразил уверенность в том, что нынешнюю жесткую национальную политику в соседнем государстве ждет полный провал.

«Сегодня «украинство» приобрело другие формы, но суть не поменялась. Все равно нужно отрекаться от своего русского начала в пользу русофобии и обязательно бороться с русскими везде. Прежде всего, в самом себе. Что они с блеском и демонстрируют. ˂…˃ Чтобы спасти живущих на Украине людей от невежества, которое пропагандируется из каждого утюга и заключается в утверждении исключительности украинской нации, им нужно осознать, что мы один народ — русский», — подытожил президент ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны».

Ранее Юрий Кот в беседе с ФАН выразил мнение, что нынешняя украинская власть напоминает садомазохистов. К такому выводу его подтолкнуло заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов «сделать больно» президенту Белоруссии Александру Лукашенко.