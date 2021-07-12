Флот Великобритании начал выполнять задачи в интересах США

Оценить зрелость и справедливость внешней политики, которую продвигает Великобритания в отношении Китая, сегодня можно по совокупности факторов и событий, наблюдаемых практически всем миром.

На днях, в Букингемском дворце во время приема верительных грамот от нового посла Поднебесной в Лондоне Чжэн Цзэгуана, королева Елизавета II заявила о крайней важности взаимодействия между двумя странами и о своем желании продолжать развитие двусторонних отношений.

Как пишет издание «Синьхуа», китайский дипломат высказался за развитие здоровых и стабильных двусторонних связей на основе взаимного уважения и обоюдного выигрыша, который могут получить и Китай, и Великобритания в результате межгосударственного сотрудничества по самым разным направлениям. Также китайский посол отметил важность усилий по развитию дружбы между двумя народами, с чем и согласились члены королевской семьи.

Today, Ambassador Zheng Zeguang presented his Letter of Credence to Her Majesty Queen Elizabeth II at Buckingham Palace via video link. The Ambassador conveyed greetings and best wishes from President Xi Jinping during a cordial conversation with the Queen. pic.twitter.com/Gm0fRTulD1 — Chinese Embassy in UK (@ChineseEmbinUK) July 8, 2021

Соединенное Королевство делает все возможное именно для такого развития событий. И не иначе как дружбой между Пекином и Лондоном можно назвать факт отправки Великобританией к берегам Китая своей авианосной многоцелевой группы во главе с флагманом ВМС авианосцем R-08 Queen Elizabeth, на борту которого, по уточненной информации, находится 18 палубных истребителей F-35B, представляющих собой главную ударную силу корабля.

royalnavy.mod.uk / ВМС Великобритании

С ним идут четыре фрегата (F-78 Kent, F-238 Northumberland, F-239 Richmond и голландский F-805 Evertsen), три эсминца (D-34 Diamond и D-36 Defender, а также американский DDG-68 The Sullivans), одна многоцелевая атомная подводная лодка (оценочно — S-121 Artful), вспомогательное судно тылового обеспечения и морской танкер.

Вся эта армада направляется к берегам Поднебесной, имея целью посетить Южно-Китайское, Восточно-Китайское и Японское моря. Стоит принять во внимание провокационный характер действий, который недавно проявили в Черном море эсминец D-36 Defender и фрегат F-805 Evertsen. Для пресечения нарушения государственной границы РФ корабли и самолеты российского флота вынуждены были применить оружие в качестве последней меры предупреждения. Можно предположить, что нечто похожее, но в большем формате, будет проделано и в отношении спорных территорий в Южно-Китайском море.

"Это был инструмент провокации". Песков высказался о ситуации с британским эсминцем Defenderhttps://t.co/KIQPzVbX6R pic.twitter.com/fx9hL2Ec5s — РИА Новости (@rianru) July 4, 2021

Вероятно, Великобритания пошла в такую даль, чтобы напомнить о себе как о крупной морской державе и показать величие своего военного флота, пусть это даже не вяжется с официальной риторикой о «дружбе между народами». И в целом это укладывалось бы в ту систему ценностей, которой располагает Лондон после выхода из ЕС с его стремлением повысить статус самостоятельной державы одним из доступных способов. Однако это не так.

Группу Парасельских островов, над которыми Китай фактически установил свой протекторат, на днях посетил американский эсминец DDG-65 Benfold. Он вошел в пределы 12-мильной зоны, демонстрируя «свободу судоходства» и пренебрежение мнением Китая относительно этого архипелага. Это не первый подобный случай.

Нужно понимать, что военные корабли «просто так» никуда не ходят. Если они выполняют какие-то маневры или переходы, то это спланировано, отработано и согласовано, и, скорее всего, является частью какой-то значимой задачи.

USS Benfold (DDG 65) today "asserted navigational rights and freedoms in the vicinity of the Paracel Islands, consistent with international law," announces @USNavy https://t.co/M2mcjTb0j8 via @W7VOA #Pacific — Liveuamap World (@lumworld) July 12, 2021

Движение американского эсминца мимо Парасельских островов следует увязывать со словами президента России Владимира Путина. Он говорил, что разведке РФ известно, кто из-за океана ставил задачу командиру эсминца Defender на выполнение провокационных действий возле берегов российского Крыма. Американский Benfold, похоже, осуществляет задачи по доразведке противника, которым является Китай и его ВМС перед появлением основных сил, которые и будут заниматься крупными провокациями.

Добавим к этому небольшие учения, которые в Аденском заливе с британской авианосной многоцелевой группой провел японский эсминец DD-156 Setogiri, находящийся там для выполнения задач по обеспечению безопасности судоходства в пиратоопасном районе. Setogiri — совсем не новый боевой корабль Японии, и не самый боеспособный. Однако совместные учения, которое провели с ним британские моряки, могут говорить об отработке элементов взаимодействия между флотами Токио и Лондона.

أثناء وجودها في خليج عدن ، أجرت حاملة الطائرات البريطانية HMS Queen Elizabeth عددًا من التدريبات المشتركة مع المدمرة اليابانية JS Setogiri (DD-156) ، والتي تقوم في تلك الأجزاء من المهمة لضمان نظام إبحار آمن من قراصنة صوماليون.



هي الكذبة الشهيرة، لتبرير وجود قواعد وسفن https://t.co/R9hNFbxeYZ pic.twitter.com/YAEVnocwc6 — Roy (@Royy_tweets) July 12, 2021

Принимая во внимание то обстоятельство, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе именно США проводят мероприятия по объединению и оперативному совмещению флотов Японии, Южной Кореи и ряда других государств, можно сделать вывод: британские моряки уже включаются в какие-то предстоящие действия, выполнение которых будет происходить совместно с японскими морскими силами. То есть, под предводительством Вашингтона.

Так что поход британских кораблей к берегам Поднебесной — не такой уж и самостоятельный шаг Соединенного Королевства. Это четко спланированное в Вашингтоне мероприятие. Возможно, по этой причине королева Елизавета II так спокойно рассуждает о «дружбе между британским и китайским народами», полагая, что Queen Elizabeth ушла к другому актору большой политики на работу по аутсорсингу, фактически ей не принадлежит, ее волю не исполняет, а, следовательно, никакой ответственности за свои действия не налагает.