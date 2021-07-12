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Флот Великобритании начал выполнять задачи в интересах США
Весь мир
Флот Великобритании начал выполнять задачи в интересах США
wikipedia.org  /  Brian Burnell / CC4

Оценить зрелость и справедливость внешней политики, которую продвигает Великобритания в отношении Китая, сегодня можно по совокупности факторов и событий, наблюдаемых практически всем миром.

На днях, в Букингемском дворце во время приема верительных грамот от нового посла Поднебесной в Лондоне Чжэн Цзэгуана, королева Елизавета II заявила о крайней важности взаимодействия между двумя странами и о своем желании продолжать развитие двусторонних отношений.

Как пишет издание «Синьхуа», китайский дипломат высказался за развитие здоровых и стабильных двусторонних связей на основе взаимного уважения и обоюдного выигрыша, который могут получить и Китай, и Великобритания в результате межгосударственного сотрудничества по самым разным направлениям. Также китайский посол отметил важность усилий по развитию дружбы между двумя народами, с чем и согласились члены королевской семьи.

Соединенное Королевство делает все возможное именно для такого развития событий. И не иначе как дружбой между Пекином и Лондоном можно назвать факт отправки Великобританией к берегам Китая своей авианосной многоцелевой группы во главе с флагманом ВМС авианосцем R-08 Queen Elizabeth, на борту которого, по уточненной информации, находится 18 палубных истребителей F-35B, представляющих собой главную ударную силу корабля.

Флот Великобритании начал выполнять задачи в интересах США
royalnavy.mod.uk  / ВМС Великобритании

С ним идут четыре фрегата (F-78 Kent, F-238 Northumberland, F-239 Richmond и голландский F-805 Evertsen), три эсминца (D-34 Diamond и D-36 Defender, а также американский DDG-68 The Sullivans), одна многоцелевая атомная подводная лодка (оценочно — S-121 Artful), вспомогательное судно тылового обеспечения и морской танкер.

Вся эта армада направляется к берегам Поднебесной, имея целью посетить Южно-Китайское, Восточно-Китайское и Японское моря. Стоит принять во внимание провокационный характер действий, который недавно проявили в Черном море эсминец D-36 Defender и фрегат F-805 Evertsen. Для пресечения нарушения государственной границы РФ корабли и самолеты российского флота вынуждены были применить оружие в качестве последней меры предупреждения. Можно предположить, что нечто похожее, но в большем формате, будет проделано и в отношении спорных территорий в Южно-Китайском море.

Вероятно, Великобритания пошла в такую даль, чтобы напомнить о себе как о крупной морской державе и показать величие своего военного флота, пусть это даже не вяжется с официальной риторикой о «дружбе между народами». И в целом это укладывалось бы в ту систему ценностей, которой располагает Лондон после выхода из ЕС с его стремлением повысить статус самостоятельной державы одним из доступных способов. Однако это не так.

Группу Парасельских островов, над которыми Китай фактически установил свой протекторат, на днях посетил американский эсминец DDG-65 Benfold. Он вошел в пределы 12-мильной зоны, демонстрируя «свободу судоходства» и пренебрежение мнением Китая относительно этого архипелага. Это не первый подобный случай.

Нужно понимать, что военные корабли «просто так» никуда не ходят. Если они выполняют какие-то маневры или переходы, то это спланировано, отработано и согласовано, и, скорее всего, является частью какой-то значимой задачи.

Движение американского эсминца мимо Парасельских островов следует увязывать со словами президента России Владимира Путина. Он говорил, что разведке РФ известно, кто из-за океана ставил задачу командиру эсминца Defender на выполнение провокационных действий возле берегов российского Крыма. Американский Benfold, похоже, осуществляет задачи по доразведке противника, которым является Китай и его ВМС перед появлением основных сил, которые и будут заниматься крупными провокациями.

Добавим к этому небольшие учения, которые в Аденском заливе с британской авианосной многоцелевой группой провел японский эсминец DD-156 Setogiri, находящийся там для выполнения задач по обеспечению безопасности судоходства в пиратоопасном районе. Setogiri — совсем не новый боевой корабль Японии, и не самый боеспособный. Однако совместные учения, которое провели с ним британские моряки, могут говорить об отработке элементов взаимодействия между флотами Токио и Лондона.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе именно США проводят мероприятия по объединению и оперативному совмещению флотов Японии, Южной Кореи и ряда других государств, можно сделать вывод: британские моряки уже включаются в какие-то предстоящие действия, выполнение которых будет происходить совместно с японскими морскими силами. То есть, под предводительством Вашингтона.

Так что поход британских кораблей к берегам Поднебесной — не такой уж и самостоятельный шаг Соединенного Королевства. Это четко спланированное в Вашингтоне мероприятие. Возможно, по этой причине королева Елизавета II так спокойно рассуждает о «дружбе между британским и китайским народами», полагая, что Queen Elizabeth ушла к другому актору большой политики на работу по аутсорсингу, фактически ей не принадлежит, ее волю не исполняет, а, следовательно, никакой ответственности за свои действия не налагает.

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великобритания китай алексей суконкин
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