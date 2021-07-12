«Дали шанс одуматься»: жители ЦАР приостановили митинги против Франции на три месяца

Банги, 12 июля. Координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи объявил о приостановке демонстраций против Франции на три месяца.

Косимачи объяснил, что это связано с проведением общенационального диалога. Глава организации тем самым подчеркнул особую важность предстоящего мероприятия.

Кроме того, он заявил, что теперь у Франции есть время, чтобы хорошенько подумать над приоритетами, которых она придерживается во внешней политике.

«Париж просто отвернулся от нас. Французские политики захотели уничтожить наш народ путем финансирования боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» и вооруженных наемников. Но жителей ЦАР больше никто не обманет. Центральноафриканцы не позволят собой манипулировать», — добавил он.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Косимачи призвал Пятую Республику отказаться от попыток создания колоний на Черном континенте, подчеркнув, что пока Франция не изменит отношение к центральноафриканцам, она никогда не будет союзником для населения республики.

«Франция должна встать на сторону центральноафриканского народа, а не его врагов. Мы решили дать шанс Парижу одуматься, для этого движение перенесло проведение антифранцузского митинга, запланированного на 14 июля», — рассказал координатор организации Talitha Koum.

Ранее Косимачи осудил попытки Парижа дискредитировать Центральноафриканскую Республику и ее союзников. Он назвал Францию «источником всех зол», который желает дестабилизировать обстановку в ЦАР, оказывая финансовую поддержку разрозненным бандформированиям.

Глава организации также поблагодарил вооруженные силы африканской страны и российских инструкторов за то, что они смогли сломить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены».