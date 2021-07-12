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Минэнерго планирует ввести обязательную сертификацию электростанций
Экономика
Минэнерго планирует ввести обязательную сертификацию электростанций
pixabay.com

Москва, 12 июля. Министерство энергетики России намерено провести аттестацию всех видов электростанций (ЭС) в новой системе сертификации.

В рамках реализации проекта предусмотрена сертификация части выработки электроэнергии, производимой ветряными, солнечными, атомными и гидроэлектростанциями. Документ призван подтвердить, что выработанный ресурс произведен на низкоуглеродной ЭС. В ведомстве предполагают, что сертификат будет свидетельствовать о сниженном углеродном следе в продукции при введении трансграничного налога в Евросоюзе (ЕС). Однако там еще не опубликовали нормативную базу по углеродному регулированию.

«Минэнерго прорабатывает предложения об обязательном выпуске сертификатов на часть объема производства электроэнергии объектами низкоуглеродной генерации», — рассказали «Коммерсанту» о своих планах в Минэнерго.

В Минэкономики также подтвердили, что вопрос обязательности прорабатывается. В министерствах выразили надежду, что сертификаты станут основой для снижения углеродного налога на российские товары в ЕС.

Публикация подробностей новой системы европейского климатического налогообложения планируется на 14 июля. Очевидно, что уже в начале под действие нового законодательства подпадет порядка 10 млрд евро российского экспорта.

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