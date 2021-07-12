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Диас-Канель назвал протестные акции на Кубе вандализмом
Политика
Диас-Канель назвал протестные акции на Кубе вандализмом
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Гавана, 12 июля. Прошедшие 11 июля на Кубе протестные акции были не мирными. Это насилие и вандализм, заявил лидер республики Мигель Диас-Канель.

Власти Кубы не желают столкновений с протестующими. Народ имеет право защищать свою революцию и права. Однако произошедшее на улицах страны не являются мирными акциями. Это можно характеризовать как проявление насилия и вандализма, подчеркнул лидер страны в эфире местного телевидения.

Сторонники и противники революции имеют множество способов выражать протест. В том числе и мирные, чего не скажешь о действиях демонстрантов. В ходе акций протестующие жители Кубы столкнулись с насилием на улицах родных городов.

По словам Диаса-Канеля, люди вышли на улицы именно по этой причине. Насилие побудило их защищать свои права. А целью массовых беспорядков является разделение кубинского народа, отметил президент.

Ранее Мигель Диас-Канель указал на причастность американской стороны к протестным акциям на Кубе. Тем временем США призвали власти республики не применять насилие в отношении демонстрантов, отметили на сайте Национальной службы новостей.

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протесты куба диас-канель
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