Журналист Джабишвили провел аналогию между ситуацией в Грузии и событиями на Украине

Москва, 12 июля. Грузия сейчас столкнулась с тем же сценарием, который использовался на Украине в 2014 году, заявил журналист Георгий Джабишвили в эфире программы «Время покажет».

Грузинские оппозиционеры ранее захватили место спикера в парламенте. Они требуют отставки правительства страны после гибели оператора телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, которого избили противники ЛГБТ-сообщества.

По словам Джабишвили, никто уходить не собирается: ни президент, ни правительство. Оппозиция ничего не добьется, выдвигая ультиматумы. Смерть журналиста в Грузии — это сакральная жертва, которая была нужна оппозиции. Весь этот «оркестр» был организован Госдепом США и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, добавил эксперт.

Как стало известно, грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте. Инцидент произошел во время заседания законодателей.