Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 19:58
19:58
Наука
Реставраторов возмутила фальшивая «Стена демонов» в норвежской церкви XVII века
19:55
Армия
Рособоронэкспорт покажет новейшую военную технику на выставке DEFEA — 2021 в Афинах
19:54
Общество
Сбежавший от носорогов тиктокер был задержан полицией Сингапура
19:54
Политика
Отрезвляющий эффект: экономист Колташов нашел плюсы в продлении санкций Евросоюза
19:54
Происшествия
Самокатчик разбил стекло автомобилисту на дороге в Калининградской области
19:51
Экономика
НПФ просят банки предоставить данные о начислении средств умершим клиентам
19:49
Происшествия
Смертельная авария с мотоциклистом произошла на Володарском мосту
19:47
Весь мир
Парламент Ливии вновь перенес рассмотрение законопроекта о госбюджете
19:46
Общество
Председатель крымского избиркома рассказал, как в регионе пройдут выборы в Госдуму
19:46
Происшествия
Фальшивый учитель работал в школе под Тулой
Все новости

Журналист Джабишвили провел аналогию между ситуацией в Грузии и событиями на Украине
Политика
Журналист Джабишвили провел аналогию между ситуацией в Грузии и событиями на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Агентство Анадолу

Москва, 12 июля. Грузия сейчас столкнулась с тем же сценарием, который использовался на Украине в 2014 году, заявил журналист Георгий Джабишвили в эфире программы «Время покажет».

Грузинские оппозиционеры ранее захватили место спикера в парламенте. Они требуют отставки правительства страны после гибели оператора телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, которого избили противники ЛГБТ-сообщества.

По словам Джабишвили, никто уходить не собирается: ни президент, ни правительство. Оппозиция ничего не добьется, выдвигая ультиматумы. Смерть журналиста в Грузии — это сакральная жертва, которая была нужна оппозиции. Весь этот «оркестр» был организован Госдепом США и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, добавил эксперт.

Как стало известно, грузинские депутаты устроили потасовку в парламенте. Инцидент произошел во время заседания законодателей.

Вернуться назад

украина сша грузия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru